В МВФ обеспокоены "ручным управлением" ценами на газ для населения в Украине, - министр финансов

Марченко отметил, что решение о снижении цен еще не принято.

В МВФ обеспокоены "ручным управлением" ценами на газ для населения в Украине, - министр финансов
Фото: Макс Требухов

Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цен на газ для бытовых потребителей.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Радио НВ".

Он отметил, что Украина взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа. Марченко отметил, что решение о снижении цен еще не принято. Это может быть сделано в ближайшее время. Министр добавил, что на эту тему постоянно проводятся консультации, в том числе с МВФ. Вопрос тарифов на газ обсуждается с начала недели.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое, пока нет [оснований]", - заявил министр.

По его словам, правительство пытается объяснить представителям МВФ, что непринятие решения о снижении цен может иметь негативные последствия для экономики страны.

"Мы сейчас в пожарном порядке решаем возникшую проблему", - добавил министр финансов.

Напомним, Кабинет министров предлагает ввести государственное регулирование цен на газ для всех бытовых потребителей до конца карантина или до завершения отопительного сезона. Предлагаемая цена - 6,99 гривен.

"Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% с января 2021-го. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо. Решение об увеличении тарифов вызвало ряд акций протеста.

Минэнерго предложило временно отказаться от рыночных цен на газ для населения.

Рынок газа для населения в Украине действует с августа 2020 года. Его запуск был одним из требований для получения кредитного финансирования от МВФ. До этого в Украине действовали специальные обязательства (PSO), по которым "Нафтогаз" поставлял газ для населения по фиксированной цене.

11 января стало известно, что миссия МВФ по пересмотру программы stand-by возобновила работу в Украине. Она работала также в декабре в онлайн-режиме. От миссии зависит, получит ли Украина от Фонда новый транш.

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