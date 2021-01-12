На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол Ельченко

Инаугурация 46-го президента США состоится 20 января в Вашингтоне.

На инаугурации Байдена Украину будет представлять посол Ельченко

На инаугурации президента США Джо Байдена Украину официально будет представлять посол в США Владимир Ельченко.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Согласно определенного американской стороной протокола, все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину официально будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко", - говорится в сообщении на официальной странице посольства Украины в США в фейсбуке.

В комментарии Укринформу Ельченко отметил, что инаугурация президента - это специальная церемония в США, которая "точно не связана со встречами с иностранными лидерами". "Для этого существуют отдельные официальные визиты", - пояснил посол.

Учитывая то, что в США до сих пор продолжается сложная пандемическая ситуация, связанная с COVID-19, вполне понятно, что все страны будут представлены на уровне послов, которые уже находятся в Вашингтоне, заметил Ельченко.

Напомним, бывший вице-президент США демократ Джо Байден одержал победу на выборах главы Белого дома 3 ноября прошлого года. Его инаугурация запланирована на 20 января.

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