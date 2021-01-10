В США арестовали мужчину, который носил трибуну спикера парламента во время беспорядков в Капитолии
По данным СМИ, впоследствии трибуну и молоток нашли невредимыми.
В США правоохранители арестовали Адама Джонсона - человека, который носил трибуну спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии.
Об этом сообщает "10 Tampa Bay".
"Записи тюрьмы округа Пинеллас указывают на то, что Адам Джонсон содержится по федеральному ордеру", - говорится в сообщении.
Фотография Джонсона, сделанная фотографом Getty Images Уин МакНами, была одной из многих, которая стала вирусной во время вооруженных беспорядков в Капитолии сторонниками президента Дональда Трампа
Издание сообщает, что Джонсон - отец, который сидит дома и живет с женой и пятью детьми. Его предыдущая криминальная история включала хранение марихуаны.
По данным СМИ, впоследствии трибуну и молоток нашли невредимыми.
Напомним, 6 января, из-за штурма Капитолия Конгресс США не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибло пятеро человек.
7 января Конгресс возобновил работу и утвердил победу Байдена на президентских выборах в США. Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти преемнику.
В Конгрессе США призывают сместить Трампа посредством принятия 25-й поправки Конституции.