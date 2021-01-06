Мэр Черкасс выступил против введения локдауна 8 января

Окончательное решение о введении жесткого карантина местные власти будут принимать 11 января.

Мэр Черкасс выступил против введения локдауна 8 января
Фото: Lb.ua

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко выступил против введения жесткого карантина с 8 января. По его словам, сейчас в городе ситуация с заболеваемостью коронавирусом контролируема.

Об этом Бондаренко заявил в своем видеообращении.

Он отметил, что сейчас в Черкассах наблюдается спад заболеваемости, количество больных контролируемо, а мест в больницах - хватает.

"На фоне снижения количества больных введение локдауна не ко времени. Мы видели пик заболевания перед Новым годом, сейчас мы видим спад. В таких городах, как Черкассы, жизнь идет своим чередом. Нет увеличения количества больных", - сказал Бондаренко.

Он добавил, что окончательное решение о введении жесткого карантина местные власти будут принимать с понедельника, 11 января.

Бондаренко также призвал правительство определиться с товарами, продажа которых будет разрешена во время локдауна и "не перекладывать этот вопрос" на местные власти.

Ранее мэр Тернополя Алексей Надал заявил, что город не будет вводить "правительственный" локдаун с 8 по 24 января. Он был согласован Кабинетом министров 9 декабря и предусматривает более мягкие ограничения, чем весной прошлого года. В частности, можно работать общественному транспорту, а салоны красоты и парикмахерские могут работать по предварительной записи клиентов.

5 января Кабмин добавил товары бытовой химии и прессу к перечню товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого локдауна.

Отметим, что мэр Черкасс уже не впервые идет против решения правительства по усилению карантина. 1 мая прошлого года исполнительный комитет горсовета ослабил карантин для части предпринимателей. После этого полиция открыла уголовное производство в отношении городских властей, а глава МВД Арсен Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровьем людей" и добавил, что реагирование "будет жестким".

В ответ Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе - безопасно, а правоохранительных органов он не боится. 1 мая его вызвали на допрос. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что мэр Черкасс путает слова "децентрализация" и "автономия".

С 12 октября Черкассы снова попали в оранжевую эпидемическую зону, однако усиливать карантин отказались.

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