Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

"Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну, потому что все мы вместе - большая единая украинская семья".

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офіса президента

Президент Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым.

"Я искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова - символом непобедимости добра и милосердия человеческой души. Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. И не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык между собой, помириться с тем, кого обидел, и простить всем, кто обидел тебя. Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну, потому что все мы вместе - большая единая украинская семья", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в этом году Рождество особенное, поскольку традиционные колядки должны быть еще и безопасными для здоровья.

"Я желаю всем веселого Рождества! Желаю всем счастья, удачи, достатка и, конечно, крепкого-крепкого здоровья. Чтобы чувствовать аромат и вкус душистой кути и всех двенадцати блюд на столе! Берегите себя, свои семьи и нашу Украину!" - сказал Зеленский.

Напомним, согласно опросу группы "Рейтинг", проведенному 2-4 января, 77% украинцев празднуют Рождество 7 января, 56% считают любимым среди новогодних праздников. В то же время вообще не отмечают этот христианский праздник 5% опрошенных.

В своем новогоднем обращении Зеленский поздравил украинцев вместе с детьми, которым он рассказал о достижениях года.

Кроме того, президент также записал отдельные новогодние поздравления для каждой области и Крыма.

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