Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди ВСУ не было.

Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Макс Левин

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов неподалеку населенных пунктов Лебединский, Красногоровка и Марьинка. Из крупнокалиберных пулеметов вели огонь в сторону украинских позиций вблизи Лебединского, Песков и Марьинки. А у Водяного, что на Приазовье - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север", неподалеку от Южного "вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Светлодарска - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Напомним, в течение текущих суток, 2 января, в районах ответственности украинских военных на Донбассе наблюдалась тишина. В первый день нового года оккупанты 9 раз нарушили тишину на Донбассе. Cтреляли возле Авдеевки, Водяного и Новолуганского.

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