Оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, военные открывали ответный огонь

Один боец ранен.

Оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, военные открывали ответный огонь
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений договоренностей о прекращении огня - шесть обстрелов и один пролет беспилотника.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Все нарушения были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования РоSSийской Федерации применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем. В результате обстрела один военнослужащий получил боевое травмирование. Он доставлен в лечебное учреждение.

Из миномета 82-го калибра и стрелкового оружия оккупанты обстреляли позиции ВСУ неподалеку Лебединского, а около Марьинки - вели огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Авдеевки противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Для корректировки огня враг применил БПЛА, но украинские военные его остановили.

В ответ на нарушение прекращения огня роSSийско-оккупационными войсками украинские защитники открыли огонь.

С начала текущих суток, 28 декабря, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - в пригороде Авдеевки противник открывал огонь из подствольного гранатомета. Обстрел был неприцельным, поэтому огонь наши воины не открывали.

Напомним, в течение суток, 27 декабря, нарушений режима прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано.

Президент Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус" заявил, что в случае, если РоSSийская Федерация вновь нападет на Украину, к примеру, со стороны Крыма, начнется большая война и всеобщая мобилизация и мужчин, и женщин.

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