Великобритания опубликовала текст 1246-страничного торгового соглашения с ЕС

Также опубликованы соглашения о ядерной энергетике, обмене секретной информацией, гражданской ядерной энергетике и ряд совместных деклараций.

Великобритания опубликовала текст 1246-страничного торгового соглашения с ЕС
Фото: newsmakers.com.ua

Великобритания опубликовала текст своего торгового соглашения с Европейским Союзом "всего за пять дней до выхода из одного из крупнейших торговых блоков мира".

Об этом пишет Reuters.

В Соглашении 1246 страниц, также опубликованы соглашения о ядерной энергетике, обмене секретной информацией, гражданской ядерной энергетике и ряд совместных деклараций.

"Проект Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией" означает, что 31 декабря 2020 года с 23:00 по Гринвичу, когда Великобритания окончательно выйдет из единого рынка и таможенного союза ЕС, "не будут установлены тарифы или квоты на перемещение товаров", отметили в издании.

Договор четко признает, что торговля и инвестиции требуют равных условий для "открытой и честной конкуренции".

В отношении финансовых услуг обе стороны просто обязуются "создать благоприятный климат для развития торговли и инвестиций между ними".

Текст включает множество подробных приложений, например, по торговле рыбой, вином, лекарствами, химикатами, а также по сотрудничеству в области безопасности.

Напомним, Великобритания и Евросоюз в последний момент перед окончательным выходом Соединенного Королевства из ЕС сумели договориться о новом соглашении в сфере торговли.

В ближайшее время соглашение должны обсудить и предварительно одобрить послы стран ЕС в Брюсселе, после чего, как ожидается, ее утвердят Европейский совет и парламент Великобритании. Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

Если бы соглашения так и не удалось достичь, ЕС и Великобритания должны были бы с 1 января перейти от абсолютно свободного перемещения товаров через границу на торговлю по условиям Всемирной торговой организации, то есть с пошлинами и квотами. Это грозило большими потерями бизнесу с обеих сторон.

В январе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского Союза. Решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.

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