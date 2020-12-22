Суд отложил избрание меры пресечения Януковичу по делу о расстрелах на Майдане

О дате и времени рассмотрения этого ходатайства будет сообщено позже.

Суд отложил избрание меры пресечения Януковичу по делу о расстрелах на Майдане
Фото: 24ТВ

Печерский райсуд Киева отложил рассмотрение избрания меры пресечения бывшему президенту Виктору Януковичу по делу о расстрелах на ул. Институтской.

Об этом сообщили в объединении адвокатов, занимающемся делами Майдана, адвокаты родственников Героев Небесной Сотни.

"Сегодня 22.12.2020 рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу не состоится. Киевский апелляционный суд не вернул материалы дела (после рассмотрения ходатайства адвокатов экс-президента по изменению подсудности для рассмотрения этого вопроса - ред.)", - говорится в комментариях к сообщению ОО "Адвокатская совещательная группа" в фейсбуке.

О дате и времени рассмотрения этого ходатайства будет сообщено позже.

Напомним, что Виктор Янукович недавно заявил, что хочет участвовать в заседании суда об избрании ему меры пресечения по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Он обратился в Печерский райсуд с требованием обеспечить его личное участие в процессе с помощью видео.

21 декабря Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Януковича по изменению подсудности при рассмотрении ходатайства об избрании заочной меры пресечения Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Глава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначенияГлава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначения
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Командующему Воздушных сил ВСУ объявили подозрение по делу о катастрофе Ан-26 на ХарьковщинеКомандующему Воздушных сил ВСУ объявили подозрение по делу о катастрофе Ан-26 на Харьковщине
Фигуранту «дела Шеремета" Антоненко могут изменить меру пресечения из-за подозрения на ковидФигуранту «дела Шеремета" Антоненко могут изменить меру пресечения из-за подозрения на ковид
ФЛП продолжили протест в центре Киева, на Майдане дежурят правоохранителиФЛП продолжили протест в центре Киева, на Майдане дежурят правоохранители
На Майдане медики устроили митинг с требованием увеличить расходы на зарплаты в бюджете на 2021 годНа Майдане медики устроили митинг с требованием увеличить расходы на зарплаты в бюджете на 2021 год
ВАКС изменил меру пресечения экс-заместителю главы МинВОТ ГрымчакуВАКС изменил меру пресечения экс-заместителю главы МинВОТ Грымчаку
ФЛПы-митингующие вновь поставили палатки на Майдане НезависимостиФЛПы-митингующие вновь поставили палатки на Майдане Независимости
ФЛПы-протестующие пытались установить палатки на Майдане, произошли столкновения с полицией (обновлено)ФЛПы-протестующие пытались установить палатки на Майдане, произошли столкновения с полицией (обновлено)
Во время столкновений на Майдане пострадали 40 полицейских, - НПУВо время столкновений на Майдане пострадали 40 полицейских, - НПУ
Суд подтвердил приговор генералу Назарову по делу о катастрофе Ил-76 в ЛуганскеСуд подтвердил приговор генералу Назарову по делу о катастрофе Ил-76 в Луганске
В мэрии Кривого Рога провели обыск по делу о растрате 6 млн гривенВ мэрии Кривого Рога провели обыск по делу о растрате 6 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости