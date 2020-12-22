Суд отложил избрание меры пресечения Януковичу по делу о расстрелах на Майдане

О дате и времени рассмотрения этого ходатайства будет сообщено позже.

Печерский райсуд Киева отложил рассмотрение избрания меры пресечения бывшему президенту Виктору Януковичу по делу о расстрелах на ул. Институтской.

Об этом сообщили в объединении адвокатов, занимающемся делами Майдана, адвокаты родственников Героев Небесной Сотни.

"Сегодня 22.12.2020 рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу не состоится. Киевский апелляционный суд не вернул материалы дела (после рассмотрения ходатайства адвокатов экс-президента по изменению подсудности для рассмотрения этого вопроса - ред.)", - говорится в комментариях к сообщению ОО "Адвокатская совещательная группа" в фейсбуке.

О дате и времени рассмотрения этого ходатайства будет сообщено позже.

Напомним, что Виктор Янукович недавно заявил, что хочет участвовать в заседании суда об избрании ему меры пресечения по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Он обратился в Печерский райсуд с требованием обеспечить его личное участие в процессе с помощью видео.

21 декабря Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Януковича по изменению подсудности при рассмотрении ходатайства об избрании заочной меры пресечения Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте.