Бутусов на два месяца согласился стать внештатным советником министра обороны

За это время он пообещал сделать серию материалов о проблемах оборонного планирования и развития армии.

Бутусов на два месяца согласился стать внештатным советником министра обороны
Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, которому сначала предложили должность в Министерстве обороны, а потом передумали, провел срочную встречу с главой ведомства Андреем Тараном.

Об этом Бутусов сообщил в фейсбуке.

"Оказывается, такая срочность и публичность вызова объяснялась тем, что министр предложил мне четыре должности: начальник управления нормативно-методического обеспечения и мониторинга недвижимости и земель Минобороны, начальник одного из управлений в департаменте военно-технической политики, начальник директората информационной политики (это какое-то новое название в структуре МО), внештатный советник министра обороны на общественных началах для освещения проблем некомпетентности и коррупции в структурах МО и ВСУ, без зарплаты, без кабинета, без каких-либо полномочий, то есть я остаюсь работать журналистом", - написал он.

"Как все мы понимаем, эти должности ни на что не влияют в Минобороны, и никакого доступа к принятию решений не обеспечивают", - добавил Бутусов.

Журналист отметил, что, предлагая эти должности, министр обороны признал объективность и справедливость его критики и попросил помочь организовать правильную информационную политику Минобороны.

"В итоге я принял решение по результатам беседы принять предложение стать внештатным советником министра обороны сроком на два месяца", - сообщил Бутусов.

Он пообещал за этот срок сделать серию материалов о проблемах оборонного планирования и развития армии, а через два месяца - 20 февраля - сделать итоговый доклад. По результатам доклада Бутусов также сообщит, останется ли в дальнейшем работать в министерстве.

"По результатам которого сообщу - буду ли я оставаться советником или откажусь от статуса с указанием конкретных причин. У меня не будет своего кабинета в МО, я не буду «решать вопросы», расставлять «своих людей», я остаюсь журналистом. Теперь жду ответа от Минобороны, чтобы министр публично подтвердил свое предложение в той же манере, в которой он и обратился сначала", - добавил Бутусов.

Напомним, Юрий Бутусов публиковал расследование о так называемом деле "вагнеровцев" и активно освещал деятельность Минобороны. О том, что ему предлагают там должность, он 8 декабря узнал из сообщения на странице ведомства в Facebook. Заявлялось, что министерство "предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание".

Журналист заявил, что принял предложение и "готов навести порядок" в Минобороны. Он также назвал условия сотрудничества: расследование по фактам провала спецопераций Минобороны и возможного наличия роSSийских шпионов в секторе обороны, "чтобы Генпрокуратура и Государственное бюро расследований как можно скорее опубликовали выводы по расследованию провальных спецопераций"; аудит деятельности министерства за 2020-й год в финансовой сфере и установить причины срыва гособоронзаказа и неиспользования государственных гарантий; разработка военной доктрины и тому подобное.

На следующий день Бутусов сообщил, что не получал никакой информации о предоставлении этой должности и призвал Верховную Раду заслушать его и министра обороны Тарана о ситуации в армии.

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