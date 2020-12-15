ФЛПы-протестующие пытались установить палатки на Майдане, произошли столкновения с полицией (обновлено)
Полиция не позволила развернуть палатки на Майдане Независимости.
Во вторник, 15 декабря, под стенами здания Верховной Рады в Киеве проходит многолюдный митинг ФЛП.
Как передает корреспондент LB.ua с места события, это самый многочисленный митинг предпринимателей за последнее время.
Организатор акции - движение SaveФОП. Предприниматели требуют отменить карантин для малого и микробизнеса, а также отмену кассовых аппаратов для определенных групп предпринимателей.
В связи с акцией перекрыто движение транспорта на прилегающих улицах. Улица Грушевского, Садовая и Институтская перекрыты и для пешеходов.
Обновление 14:07. Полицейские не допустили установления военных палаток на Майдане Незалежности. Пресс-служба столичной полиции сообщает, что правоохранители "разъясняют нормы действующего законодательства для предупреждения нарушений правопорядка".
"Сегодня участники акции провели шествие с Площади Конституции по центральным улицам столицы. Они остановились на Майдане Незалежности и пытались установить несколько палаток. Правоохранители проводят с участниками мероприятий профилактически-разъяснительную работу, чтобы восстановить правопорядок и не допустить правонарушений. Несмотря на это, между гражданами и сотрудниками полиции возникают кратковременные словесные перепалки и толкотня", - говорится в сообщении.
Полиция Киева призывает организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокациям и соблюдать заявленный мирный формат проведения мероприятия.
Отмечается, что полицейские будут "мгновенно реагировать на любые противоправные действия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность".
Обновление 13:35. По словам корреспондента, правоохранители пытаются разорвать живую цепь из женщин-протестующих.
В КГГА сообщили, что в связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик движение временно ограничено.
Обновление. Около 12:50 под Радой произошли столкновения.
Корреспондент LB.ua сообщает, что одной из митингующих стало плохо. Волонтеры Красного Креста пытаются оказать домедицинскую помощь, вызывают "скорую". Однако добраться через толпу медики не могут.
Напомним, 17 ноября произошли столкновения между полицией и предпринимателями, которые вышли на акцию протеста к зданию парламента. Сначала протестующие не давали депутатам зайти в парламент, из-за чего правоохранителям пришлось делать для них специальный коридор. Протестующие выступали против введения кассовых аппаратов для всех групп ФЛП, а не только для тех, чья деятельность не считается рисковой.
1 декабря Верховная Рада приняла закон, которым отсрочила на год обязательное применение кассовых аппаратов для некоторых ФЛП. 7 декабря Президент Владимир Зеленский подписал этот закон.
Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев в интервью LB.ua говорил, что отсрочка фискализации на год до января 2022 года возможна для ФЛП за исключением рисковых групп - сетей электроники, аптек, продаж в интернете, автозапчастей и ювелирных изделий.
4 декабря на митинге частных предпринимателей против введения обязательных кассовых аппаратов произошли столкновения протестующих с полицией.
15 декабря правоохранители усилили охрану в правительственном квартале.