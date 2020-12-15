ФЛПы-протестующие пытались установить палатки на Майдане, произошли столкновения с полицией (обновлено)

Полиция не позволила развернуть палатки на Майдане Независимости.

Фото: Макс Требухов

Во вторник, 15 декабря, под стенами здания Верховной Рады в Киеве проходит многолюдный митинг ФЛП.

Как передает корреспондент LB.ua с места события, это самый многочисленный митинг предпринимателей за последнее время.

Организатор акции - движение SaveФОП. Предприниматели требуют отменить карантин для малого и микробизнеса, а также отмену кассовых аппаратов для определенных групп предпринимателей.

В связи с акцией перекрыто движение транспорта на прилегающих улицах. Улица Грушевского, Садовая и Институтская перекрыты и для пешеходов.

Обновление 14:07. Полицейские не допустили установления военных палаток на Майдане Незалежности. Пресс-служба столичной полиции сообщает, что правоохранители "разъясняют нормы действующего законодательства для предупреждения нарушений правопорядка".

"Сегодня участники акции провели шествие с Площади Конституции по центральным улицам столицы. Они остановились на Майдане Незалежности и пытались установить несколько палаток. Правоохранители проводят с участниками мероприятий профилактически-разъяснительную работу, чтобы восстановить правопорядок и не допустить правонарушений. Несмотря на это, между гражданами и сотрудниками полиции возникают кратковременные словесные перепалки и толкотня", - говорится в сообщении.

Полиция Киева призывает организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокациям и соблюдать заявленный мирный формат проведения мероприятия.

Отмечается, что полицейские будут "мгновенно реагировать на любые противоправные действия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность".

Обновление 13:35. По словам корреспондента, правоохранители пытаются разорвать живую цепь из женщин-протестующих.

В КГГА сообщили, что в связи с проведением массовых мероприятий на улице Крещатик движение временно ограничено.

Обновление. Около 12:50 под Радой произошли столкновения.

Корреспондент LB.ua сообщает, что одной из митингующих стало плохо. Волонтеры Красного Креста пытаются оказать домедицинскую помощь, вызывают "скорую". Однако добраться через толпу медики не могут.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 17 ноября произошли столкновения между полицией и предпринимателями, которые вышли на акцию протеста к зданию парламента. Сначала протестующие не давали депутатам зайти в парламент, из-за чего правоохранителям пришлось делать для них специальный коридор. Протестующие выступали против введения кассовых аппаратов для всех групп ФЛП, а не только для тех, чья деятельность не считается рисковой.

1 декабря Верховная Рада приняла закон, которым отсрочила на год обязательное применение кассовых аппаратов для некоторых ФЛП. 7 декабря Президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев в интервью LB.ua говорил, что отсрочка фискализации на год до января 2022 года возможна для ФЛП за исключением рисковых групп - сетей электроники, аптек, продаж в интернете, автозапчастей и ювелирных изделий.

4 декабря на митинге частных предпринимателей против введения обязательных кассовых аппаратов произошли столкновения протестующих с полицией.

15 декабря правоохранители усилили охрану в правительственном квартале.

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