COVID-19 в Раде переболели более 200 работников и 128 нардепов, - Разумков

Коронавирусом до сих пор болеет 21 парламентарий.

По состоянию на 14 декабря в Верховной Раде коронавирусом переболели более 200 работников и 128 народных депутатов.

Об этом в ходе согласительного совета сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует пресс-служба ВР.

"В конце своего выступления Дмитрий Разумков сообщил, что по состоянию на сегодня в Аппарате Верховной Рады COVID-19 переболели 211 работников, из них еще болеют - 55", - говорится в сообщении.

Он добавил, что среди народных депутатов COVID-19 переболели 128 человек, еще 21 парламентарий до сих пор болеет. Разумков призвал беречь себя и тех, кто рядом.

По состоянию на 14 декабря в Украине зафиксировали 900 тысяч 666 случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 6 451 человека.

Вместе с тем, народный депутат, член фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что считает болезнь "выдуманной" и не верит в эффективность вакцин против COVID-19.