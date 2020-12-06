В украинской армии появились бригады имени атамана Калнышевского и гетмана Даниила Апостола

По случаю Дня ВСУ президент присвоил почетные звания военным частям.

В украинской армии появились бригады имени атамана Калнышевского и гетмана Даниила Апостола
Фото: mil.gov.ua

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Вооруженных сил Украины присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ.

Соответствующие указы №№545/2020-550/2020 от 5 декабря обнародованы на сайте главы государства.

Так 44 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени гетмана Даниила Апостола". В дальнейшем ее будут называть 44 ОАБр имени гетмана Даниила Апостола Сухопутных войск ВСУ.

27 реактивной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени кошевого атамана Петра Калнышевского". В дальнейшем ее будут называть 27 реактивная артиллерийская бригада имени кошевого атамана Петра Калнышевского Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

12 отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени генерал-хорунжего Виктора Павленко". В дальнейшем ее будут называть 12 отдельная бригада армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

18 отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Игоря Сикорского". В дальнейшем ее будут называть 18 отдельная бригада армейской авиации имени Игоря Сикорского Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

169 учебному центру Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени князя Ярослава Мудрого".

1 радиотехнической бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Галицко-Волынская".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
Под Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньгиПод Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньги
Рада отложила законопроект об обязательной вакцинацииРада отложила законопроект об обязательной вакцинации
Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - КондратюкГлава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков поддерживает увеличение финансирования украинской армииРазумков поддерживает увеличение финансирования украинской армии
Украина применит санкции в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, - спецпредставитель МИД сУкраина применит санкции в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, - спецпредставитель МИД с
В Париже правоохранители применили слезоточивый газ на митинге против закона "о глобальной безопасности"В Париже правоохранители применили слезоточивый газ на митинге против закона "о глобальной безопасности"
В Гданьске появился сквер в честь генерала армии УНР БезручкоВ Гданьске появился сквер в честь генерала армии УНР Безручко
В Берлине полиция применила водометы для разгона противокарантинных протестовВ Берлине полиция применила водометы для разгона противокарантинных протестов
В украинской армии зафиксировали две смерти от ковидаВ украинской армии зафиксировали две смерти от ковида
Полиция применила водометы против демонстрантов у здания ЦИК в ТбилисиПолиция применила водометы против демонстрантов у здания ЦИК в Тбилиси
Лубкивский отказался стать спикером украинской делегации в ТКГЛубкивский отказался стать спикером украинской делегации в ТКГ
В Минске проходит очередной протестный марш, в Лиде силовики применили газ (обновлено)В Минске проходит очередной протестный марш, в Лиде силовики применили газ (обновлено)
Национальный ботанический сад имени Гришко - на грани банкротства, - депутатНациональный ботанический сад имени Гришко - на грани банкротства, - депутат
Последние новости
Подгружаем последние новости