В украинской армии появились бригады имени атамана Калнышевского и гетмана Даниила Апостола

По случаю Дня ВСУ президент присвоил почетные звания военным частям.

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Вооруженных сил Украины присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ.

Соответствующие указы №№545/2020-550/2020 от 5 декабря обнародованы на сайте главы государства.

Так 44 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени гетмана Даниила Апостола". В дальнейшем ее будут называть 44 ОАБр имени гетмана Даниила Апостола Сухопутных войск ВСУ.

27 реактивной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени кошевого атамана Петра Калнышевского". В дальнейшем ее будут называть 27 реактивная артиллерийская бригада имени кошевого атамана Петра Калнышевского Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

12 отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени генерал-хорунжего Виктора Павленко". В дальнейшем ее будут называть 12 отдельная бригада армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

18 отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Игоря Сикорского". В дальнейшем ее будут называть 18 отдельная бригада армейской авиации имени Игоря Сикорского Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

169 учебному центру Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени князя Ярослава Мудрого".

1 радиотехнической бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование "Галицко-Волынская".