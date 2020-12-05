Зеленский: количество больных перестало увеличиваться так же геометрически, как когда-то магазины Roshen

Президент считает, что все понимают, что в отдельных регионах есть проблемы с распространением коронавируса, но они точечные.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом перестало увеличиваться так же быстро и геометрически, как когда-то магазины Roshen по всей стране.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Мы знаем, работаем, уверены, что все обязательно решим. Мы укрепляемся и хотим быть готовыми ко всему: чтобы было достаточно коек, достаточно кислорода. А в целом ситуация контролируемая и не требует введения локдауна", - заявил Зеленский.

По его словам, карантин выходного дня, как бы к нему не относились, дал свой результат и ежедневное количество новых больных перестала увеличиваться "так же быстро и геометрически, как когда-то магазины Roshen во всей стране".

Президент считает, что все понимают, что в отдельных регионах есть проблемы с распространением коронавируса, но они точечные.

Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре, потому что верит и надеется, "что сейчас он нам не нужен". По его словам, ситуация с распространением коронавирусной болезни в стране сейчас контролируется, карантин выходного дня дал результат. В то же время президент заявил, что в январе полного локдауна "избежать будет очень сложно".