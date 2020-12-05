Зеленский: количество больных перестало увеличиваться так же геометрически, как когда-то магазины Roshen

Президент считает, что все понимают, что в отдельных регионах есть проблемы с распространением коронавируса, но они точечные.

Зеленский: количество больных перестало увеличиваться так же геометрически, как когда-то магазины Roshen
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество больных коронавирусом перестало увеличиваться так же быстро и геометрически, как когда-то магазины Roshen по всей стране.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Мы знаем, работаем, уверены, что все обязательно решим. Мы укрепляемся и хотим быть готовыми ко всему: чтобы было достаточно коек, достаточно кислорода. А в целом ситуация контролируемая и не требует введения локдауна", - заявил Зеленский.

По его словам, карантин выходного дня, как бы к нему не относились, дал свой результат и ежедневное количество новых больных перестала увеличиваться "так же быстро и геометрически, как когда-то магазины Roshen во всей стране".

Президент считает, что все понимают, что в отдельных регионах есть проблемы с распространением коронавируса, но они точечные.

Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре, потому что верит и надеется, "что сейчас он нам не нужен". По его словам, ситуация с распространением коронавирусной болезни в стране сейчас контролируется, карантин выходного дня дал результат. В то же время президент заявил, что в январе полного локдауна "избежать будет очень сложно".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
Рада отложила законопроект об обязательной вакцинацииРада отложила законопроект об обязательной вакцинации
Железняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабряЖелезняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабря
В Дании хотят откопать норок, убитых и закопанных из-за коронавирусаВ Дании хотят откопать норок, убитых и закопанных из-за коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Украина все еще на 17-м месте по количеству больных коронавирусомУкраина все еще на 17-м месте по количеству больных коронавирусом
Зеленский: волонтеры внесли решающий вклад в защиту Украины от агрессииЗеленский: волонтеры внесли решающий вклад в защиту Украины от агрессии
На выборах ректора КНУ Шевченко наибольшее количество голосов получил Владимир БугровНа выборах ректора КНУ Шевченко наибольшее количество голосов получил Владимир Бугров
"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне
Зеленский подписал закон о деятельности органов местного самоуправленияЗеленский подписал закон о деятельности органов местного самоуправления
В Украине прогнозируется до 40 000 больных COVID-19 в сутки - экс-заместитель главы МинздраваВ Украине прогнозируется до 40 000 больных COVID-19 в сутки - экс-заместитель главы Минздрава
Зеленский подписал указ о создании безбарьерного пространства в УкраинеЗеленский подписал указ о создании безбарьерного пространства в Украине
Зеленский назначил Гусева гендиректором "Укроборонпрома"Зеленский назначил Гусева гендиректором "Укроборонпрома"
Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Королевские Бескиды"Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Королевские Бескиды"
Зеленский хочет на год отсрочить обязательные кассовые аппараты для ФЛПЗеленский хочет на год отсрочить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Последние новости
Подгружаем последние новости