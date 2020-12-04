Украина применит санкции в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, - спецпредставитель МИД с

Архитекторы из Австрии участвуют в строительстве оперного театра в оккупированном РФ Севастополе.

Прокуратура Автономной Республики Крым по обращению Министерства иностранных дел Украины открыла уголовное производство против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, которое участвует в построении оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Об этом сообщил спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Алексей Макеев.

После того, как, несмотря на настояния украинской стороны и посла Украины Александра Щербы, эта компания отказалась остановить свое участие в этом проекте, Украина запустила внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро и его руководства, а также введение против них санкций за сотрудничество с роSSийской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым.

"Мы немедленно проинформируем о деятельности бюро наших европейских и североамериканских партнеров, а также призываем ответственный иностранный и украинский бизнес отказаться от любых проектов с Coop Himmelb(l)au", - отметил Макеев.

По словам спецпредставителя, Украина не собирается мириться с таким откровенным игнорированием украинского суверенитета и сотрудничеством с роSSийской оккупационной администрацией.

"Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд в Украину, а международное реноме этой компании понесет серьезные потери. Теперь при упоминании этого бюро сразу будет упоминаться позорное пособничество оккупантам в совершении международного преступления и статус карманного архитектора кремлевского режима", - добавил он.

Строительство театра оперы и балета на мысе Хрустальный в Севастополе началось в августе. Как пишут крымские СМИ , театр - лишь одна из составляющих проекта большого культурного кластера, который должен появиться в центре Севастополя при поддержке президента РоSSии Владимира Путина. Согласно паспорту театра, здание должны возвести к середине 2023 года.

По замыслу проектировщиков из Москвы, на территории кластера, кроме театра оперы и балета, должны быть военно-исторический музей, академия хореографии, площадка для экспозиции роSSийских музеев, театральное училище, а также жилой комплекс для персонала этих учреждений.