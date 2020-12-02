ВР запретила облсоветам самовольно переносить регистрацию коммунальных учреждений

Верховная Рада (ВР) приняла закон, ограничивающий право областных советов переносить регистрацию коммунальных предприятий (КП) за границы населенных пунктов, в которых они фактически находятся – только с разрешения соответствующих местных советов. Это связано с тем, что налог на доходы физлиц (НДФЛ), работающих на таких КП, из-за смены регистрации поступал уже в другие местные советы, а не по месту фактического нахождения КП. Теперь проводить такие схемы по “уводу” денег из областных центров в “глубинку” облсоветы не смогут, а где уже провели – нужно будет восстановить прежнее положение вещей.

Об этом KV стало известно в ходе пленарного заседания ВР 2 декабря 2020 года.

Законопроект №3118 “О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно обеспечения соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ” во втором чтении и в целом поддержали 305 народных депутатов.

Авторы законопроекта (главным образом из фракции “Голос” прописали в законопроекте невозможность изменения места регистрации КП, учреждений и организаций районными и областными советами в одностороннем порядке облсоветы и райсоветы будут обязаны получать разрешение на смену места регистрации КП от сельских, поселковых, городских и районных в городах советов, на территории которых находятся КП.

В трехмесячный срок после того, как закон вступит в силу, местные советы должны будут обеспечить изменение регистрации местонахождения КП на фактическое место ведения их деятельности или расположения офиса, если ранее регистрация была изменена.

Дело в том, что, как указывается в пояснительной записке к законопроекту, в течение 2018-2019 годов в некоторых областях КП, находящиеся на балансе облсоветов и расположенные в областных центрах были перерегистрированы за пределы населенных пунктов, в которых проживает большая часть их работников и конечных потребителей услуг этих юридических лиц. При этом фактическое местонахождение юрлиц осталось неизменным, но в соответствии с Бюджетным кодексом налог на доходы физлиц (НДФЛ) стали поступать не в бюджет областных центров, а уходить в другие населенные пункты по месту регистрации КП. Подобная ситуация сложилась ранее во Львовской и Сумской областях, из-за чего городские бюджеты областных центров утратили десятки миллионов гривен. Решения о смене регистрации принимались там, где существовали трения между областной и городской властями областных центров.

Не допустить разбалансирование местных бюджетов в дальнейшем, по задумке авторов, и призван принятый 2 декабря закон.