ВР запретила облсоветам самовольно переносить регистрацию коммунальных учреждений

ВР запретила облсоветам самовольно переносить регистрацию коммунальных учреждений

Верховная Рада (ВР) приняла закон, ограничивающий право областных советов переносить регистрацию коммунальных предприятий (КП) за границы населенных пунктов, в которых они фактически находятся – только с разрешения соответствующих местных советов. Это связано с тем, что налог на доходы физлиц (НДФЛ), работающих на таких КП, из-за смены регистрации поступал уже в другие местные советы, а не по месту фактического нахождения КП. Теперь проводить такие схемы по “уводу” денег из областных центров в “глубинку” облсоветы не смогут, а где уже провели – нужно будет восстановить прежнее положение вещей. 

Об этом KV стало известно в ходе пленарного заседания ВР 2 декабря 2020 года.

Законопроект №3118 “О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно обеспечения соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ” во втором чтении и в целом поддержали 305 народных депутатов.

Авторы законопроекта (главным образом из фракции “Голос” прописали в законопроекте невозможность изменения места регистрации КП, учреждений и организаций районными и областными советами в одностороннем порядке облсоветы и райсоветы будут обязаны получать разрешение на смену места регистрации КП от сельских, поселковых, городских и районных в городах советов, на территории которых находятся КП.

В трехмесячный срок после того, как закон вступит в силу, местные советы должны будут обеспечить изменение регистрации местонахождения КП на фактическое место ведения их деятельности или расположения офиса, если ранее регистрация была изменена. 

Дело в том, что, как указывается в пояснительной записке к законопроекту, в течение 2018-2019 годов в некоторых областях КП, находящиеся на балансе облсоветов и расположенные в областных центрах были перерегистрированы за пределы населенных пунктов, в которых проживает большая часть их работников и конечных потребителей услуг этих юридических лиц. При этом фактическое местонахождение юрлиц осталось неизменным, но в соответствии с Бюджетным кодексом налог на доходы физлиц (НДФЛ) стали поступать не в бюджет областных центров, а уходить в другие населенные пункты по месту регистрации КП. Подобная ситуация сложилась ранее во Львовской и Сумской областях, из-за чего городские бюджеты областных центров утратили десятки миллионов гривен. Решения о смене регистрации принимались там, где существовали трения между областной и городской властями областных центров. 

Не допустить разбалансирование местных бюджетов в дальнейшем, по задумке авторов, и призван принятый 2 декабря закон.

Фото: “РБК-Украина”


Алексей Игнатьев, КиевВласть

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