СБУ запретила въезд в Украину 13 иностранным журналистам, работавшим на РоSSию

Спецслужба нейтрализовала также более 10 ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов.

СБУ запретила въезд в Украину 13 иностранным журналистам, работавшим на РоSSию
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины запретила въезд в нашу страну 13 иностранным журналистам, работавшим по заказу РоSSии.

По материалам СБУ, им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Также спецслужба:

  • нейтрализовала более десятка ботоферм мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов,

  • разоблачила сотни интернет-агентов, действовавших в пользу оккупантов,

  • заблокировала свыше 5,5 тыс. аккаунтов.

Из последних спецопераций – разоблачение разветвленной агентурной сети спецслужб РФ, которой руководили из Крыма. В ее состав входили псевдожурналисты и так называемые "эксперты", получавшие от роSSийских кураторов деньги за свою работу.

Сейчас главный редактор, который координировал деятельность группы, скрывается на временно оккупированной территории. Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении.

Напомним, медиасообщество призывает отстранить пророSSийских ведущих от участия в национальных телемарафонах.

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