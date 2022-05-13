СБУ запретила въезд в Украину 13 иностранным журналистам, работавшим на РоSSию

Спецслужба нейтрализовала также более 10 ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов.

Служба безопасности Украины запретила въезд в нашу страну 13 иностранным журналистам, работавшим по заказу РоSSии.

По материалам СБУ , им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Также спецслужба:

нейтрализовала более десятка ботоферм мощностью более 100 тыс. фейковых аккаунтов,

разоблачила сотни интернет-агентов, действовавших в пользу оккупантов,

заблокировала свыше 5,5 тыс. аккаунтов.

Из последних спецопераций – разоблачение разветвленной агентурной сети спецслужб РФ , которой руководили из Крыма. В ее состав входили псевдожурналисты и так называемые "эксперты", получавшие от роSSийских кураторов деньги за свою работу.

Сейчас главный редактор, который координировал деятельность группы, скрывается на временно оккупированной территории. Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении.

Напомним, медиасообщество призывает отстранить пророSSийских ведущих от участия в национальных телемарафонах.