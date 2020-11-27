На Петровке избавились от памятника Ленину (фото, видео)

На Петровке избавились от памятника Ленину (фото, видео)

На столичной Петровке коммунальщики демонтировали памятник Ленину. Памятник принадлежал местному владельцу антикварной лавки. 

Об этом KV стало известно из сообщения PavlovskyNews.

“Владельцем постамента является филателист из магазина напротив. С его помощью мужчина хотел привлечь внимание к созданию музея почты в Главпочтамте. Андрей Сизов рассказал нашему журналисту, что не планировал зарабатывать на фото, несмотря на прейскурант рядом с памятником”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что полиции Сизов заявил, что поставил памятник на улице для продажи, так как он не вмещается в павильон. По его словам, причиной сноса памятника стало то, что он занимает тротуар, хотя рядом прямо на пешеходной зоне стоит гараж и его не трогают.

"Ленина" купили в Полтавской области. Создали постамент ещё в советские времена. Памятник установили две недели назад, но открыли его только в эту субботу.

Фото: PavlovskyNews


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12
Великобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограниченияВеликобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограничения
Арахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работуАрахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работу
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР провело обыски у подозреваемых в организации незаконной вырубки леса на Киевщине (фото)ГБР провело обыски у подозреваемых в организации незаконной вырубки леса на Киевщине (фото)
Столичные правоохранители задержали при получении взятки сотрудника “Укрзализныци” (фото)Столичные правоохранители задержали при получении взятки сотрудника “Укрзализныци” (фото)
В Госслужбе морского и речного транспорта разоблачили схему вымогательства взяток за выдачу удостоверений судоводителей (фото)В Госслужбе морского и речного транспорта разоблачили схему вымогательства взяток за выдачу удостоверений судоводителей (фото)
Зеленский и Ермак выздоровели от коронавируса (видео)
Под стенами ВР произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста (фото, видео)Под стенами ВР произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста (фото, видео)
Предприниматели под Верховной Радой требуют отмены “карантина выходного дня” и “драконовской фискализации” (фото)Предприниматели под Верховной Радой требуют отмены “карантина выходного дня” и “драконовской фискализации” (фото)
ГБР задержало полковника Вооруженных сил на получении взятки (фото, видео)
СБУ подозревает таможенников аэропорта “Борисполь” в системном вымогательстве взяток (фото)СБУ подозревает таможенников аэропорта “Борисполь” в системном вымогательстве взяток (фото)
В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)В Киеве под Кабмином рестораторы протестуют против введения карантина выходного дня (фото, видео)
Клиника “Добробут” требует извинений от экс-главы киевской “Батькивщины” Бондаренко и предупреждает о возможном суде (видео)Клиника “Добробут” требует извинений от экс-главы киевской “Батькивщины” Бондаренко и предупреждает о возможном суде (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости