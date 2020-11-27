На Петровке избавились от памятника Ленину (фото, видео)

На столичной Петровке коммунальщики демонтировали памятник Ленину. Памятник принадлежал местному владельцу антикварной лавки.

Об этом KV стало известно из сообщения PavlovskyNews.

“Владельцем постамента является филателист из магазина напротив. С его помощью мужчина хотел привлечь внимание к созданию музея почты в Главпочтамте. Андрей Сизов рассказал нашему журналисту, что не планировал зарабатывать на фото, несмотря на прейскурант рядом с памятником”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что полиции Сизов заявил, что поставил памятник на улице для продажи, так как он не вмещается в павильон. По его словам, причиной сноса памятника стало то, что он занимает тротуар, хотя рядом прямо на пешеходной зоне стоит гараж и его не трогают.

"Ленина" купили в Полтавской области. Создали постамент ещё в советские времена. Памятник установили две недели назад, но открыли его только в эту субботу.

Фото: PavlovskyNews