ГБР провело обыски у подозреваемых в организации незаконной вырубки леса на Киевщине (фото)

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) расследуют факты злоупотребления властью должностных лиц госпредприятия “Киевоблагролес” и 10 лесохозяйственных предприятий, входящих в его состав. По мнению правоохранителей, из-за деятельности чиновников были проведены незаконные вырубки леса, повлекшие тяжкие последствия в особо крупных размерах.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГБР.

“С 1 января 2017 года по 1 апреля 2019 года чиновники систематически незаконно осуществляли рубки под видом формирования и оздоровления лесов. В результате которых незаконно заготовили в агролесничествах указанного госпредприятия 174 729,52 куб. м древесины и в дальнейшем реализовали субъектам хозяйствования, чем нанесли тяжкие последствия на сумму более 87 млн ??гривен”, – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что сплошные санитарные рубки были проведены без выводов по оценке воздействия на окружающую среду, что повлекло за собой тяжкие последствия для экологического состояния государства.

Вчера, 25 ноября, работники ГБР провели обыски по местам работы и проживания фигурантов на территории Киева и Киевской области, в ходе которых изъяты электронные носители, мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы, черновики информации, подтверждающей преступную деятельность фигурантов.

Решается вопрос о сообщении о подозрении фигурантам уголовного производства.

Предварительная квалификация: незаконная порубка и злоупотребления властью, повлекших тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 и ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Как ранее сообщала KV , буквально в пяти километрах от Киева , в селе Круглик Киево-Святошинского района проходит вырубка леса. Местные жители утверждают, что под вырубку попали в основном молодые и здоровые деревья. Возможно, лес рубят на пиломатериалы. При этом спиленные деревья не маркируют и не чипируют. Местный лесник заявляет, что осуществляется санитарная вырубка леса.

Фото: пресс-служба ГБР