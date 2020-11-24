48 нардепов просят Конституционный Суд отменить “карантин выходного дня”

48 народных депутатов Верховной Рады Украины, среди которых “слуга народа” Александр Дубинский, просят Конституционный Суд отменить “карантин выходного дня”. Авторы ходатайства считают, что отдельные положения соответствующего постановления Кабинета министров не соответствуют ряду норм Основного закона.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Конституционного Суда Украины.

В Конституционный Суд Украины 23 ноября поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10, пункта 15 постановления Кабинета министров "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 № 641 с изменениями.

Авторы ходатайства считают, что отдельные положения указанного постановления не соответствуют ряду норм Основного закона Украины, а также отмечают, что поднятые в конституционном представлении вопросы имеют особое общественное и экономическое значение, поскольку касаются, в том числе, жизни и здоровья граждан.

С текстом конституционного представления можно ознакомиться на официальном веб-сайте Конституционного Суда. Как следует из документа, оно подано от имени нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского.

По информации заместителя председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики, нардепа от "Слуги народа" Ольги Совгири , предметом обжалования в этом представлении не является введение карантина в целом.

“В Конституционный Суд поступило представление народных депутатов, в котором обжалованы отдельные положения постановления Кабинета министров Украины, которым введен так называемый “карантин выходного дня", предусматривающий ряд ограничений для деятельности субъектов хозяйствования в субботу и воскресенье. Также обжалованы положения постановления, которым предусматривается запрет проведения учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме тех, которые предусмотрены этим постановлением”, – сообщила Ольга Совгиря.

По ее информации, в конституционном представлении утверждается, что внедренными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан в результате запрета работать одним гражданам, в то время как другие граждане работают. По мнению авторов представления, обжалованные в представлении запреты являются безусловными, а их фактическая реализация приводит к существенным (более 50%) потерям дохода (заработка) у субъектов хозяйствования, которые работают в различных экономических сферах.

“В свою очередь, ограничения на осуществление плановых мероприятий госпитализации предусматривает выборочный подход к оказанию медицинской помощи вопреки положениям статьи 49 Конституции Украины. Кроме этого, также отмечается, что обжалованные ограничения введены без введения на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав согласно статье 64 Конституции Украины”, – также сообщила нардеп.

Она обратила внимание, что предметом обжалования в этом представлении не является введение карантина в целом. Нардеп отметила, что сейчас Суд решает вопрос об открытии конституционного производства.

Напомним, Кабмин 11 ноября ужесточил противоэпидемические меры и ввел “карантин выходного дня”. Он будет действовать с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника, в течение трех выходных, и предполагает ужесточение карантинных ограничений. В частности, закрытие всех развлекательных и торговых центров, ограничение работы точек общественного питания. При этом от адаптивного карантина на всей территории страны власти решили отказаться.