Кличко распорядился рекламировать документальное кино

Киевский городской голова Виталий Кличко поручил своим подчиненным рекламировать показ фильма “Земля голубая, как апельсин”. Плакаты должны будут быть размещены на 50 рекламных носителях Киева до середина декабря.

Об этом KV стало известно из отдельного поручения мэра Киева Виталия Кличко замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентину Мондриевскому, начальнику Управления по вопросам рекламы КГГА Александру Смирнову, а также и.о. директора КП “Киевреклама” Оксане Дзядевич.

“С целью информирования граждан города Киева о проведении бесплатного показа национального фильма “Земля голубая, как апельсин”, прошу обеспечить размещение тематических плакатов”, – сказано в документе.

Согласно отдельному поручению, реклама фильма должна быть размещена на следующих рекламных средствах:

Отдельностоящий щит – 10 шт;

Отдельностоящий щит, скроллинг – 10 шт;

Лайтпостер – 30 шт.

Киевский городской голова дал поручение рекламировать показ этого фильма с 24 ноября до 15 декабря 2020 года.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко распорядился рекламировать призыв позвонить родителям. Плакаты будут размещены на 60 рекламных носителях Киева в течении ноября.

Фото: отдельное поручение Виталия Кличко