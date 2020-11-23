Вашингтон усиливает нажим на европейских строителей Северного потока - 2

Вашингтон усиливает нажим на европейских строителей Северного потока - 2

Администрация США усиливает нажим на европейские компании, участвующие в проекте "Северного потока - 2". Об этом в субботу, 21 ноября, сообщило агентство dpa со ссылкой на собственный источник в Белом доме, передает Deutsche Welle.

По его данным, в настоящий момент Вашингтон контактирует с фирмами и лицами, которым грозят санкции, чтобы уведомить их о последствиях.

"США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта", - отметил собеседник агенства. Он не сообщил, с какими именно компаниями связывается Белый дом. Источник также назвал "Северный поток - 2" геополитическим проектом, который РоSSия использует для давления на европейские страны, он выразил уверенность в скором крахе проекта.

Днем ранее лоббисты из Восточного комитета немецкой экономики обратились к Вашингтону с просьбой отказаться от санкций, поскольку они угрожают суверенитету Германии и ЕС, отяготят отношения Европы с новым президентом Байденом и трансатлантическое партнерство.

В конце октября США распространили санкции в отношении проекта "Северный поток - 2" не только на суда, прокладывающие трубы для газопровода, но и на компании, оказывающие этим судам различные услуги.

Первоначально газопровод, прокладываемый из РоSSии в Германию по дну Балтийского моря, планировалось сдать в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре проект полностью встал, поскольку иностранные суда-трубоукладчики отказались от участия в нем из-за угрозы санкций США. По разным оценкам, проект готов на 93-97 процентов.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Заместительница Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницыЗаместительница Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницы
Киев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницахКиев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницах
Блок рекламы


Похожие новости
Великобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограниченияВеликобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограничения
Депутаты немецкого парламента отказались голосовать за поддержку "Северного потока-2"Депутаты немецкого парламента отказались голосовать за поддержку "Северного потока-2"
Германию призывают готовиться к "похоронам" Северного потока-2Германию призывают готовиться к "похоронам" Северного потока-2
В Вашингтоне проходит "миллионный марш" в поддержку Трампа (обновлено)В Вашингтоне проходит "миллионный марш" в поддержку Трампа (обновлено)
В Вашингтоне начался "миллионный марш" в поддержку ТрампаВ Вашингтоне начался "миллионный марш" в поддержку Трампа
США включат санкции в отношении Северного потока-2 в законопроект об оборонеСША включат санкции в отношении Северного потока-2 в законопроект об обороне
Швеция усиливает пограничный контроль из-за повышенной террористической угрозыШвеция усиливает пограничный контроль из-за повышенной террористической угрозы
США ужесточили санкции против Северного потока-2США ужесточили санкции против Северного потока-2
Остановка Северного потока-2 не в нашей компетенции – представитель ЕСОстановка Северного потока-2 не в нашей компетенции – представитель ЕС
В правительстве Польши надеются на блокирование "Северного потока-2"В правительстве Польши надеются на блокирование "Северного потока-2"
Последние новости
Подгружаем последние новости