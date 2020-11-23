Госпродпотребслужба назвала нарушителей карантина в Киеве

Госпродпотребслужба за 22 ноября проверила более 1600 субъектов хозяйствования по соблюдению карантина выходного дня.

В частности было проверено 315 заведений. Составлено 44 протокола об административных правонарушениях, сообщили на странице Госпродпотребслужбы в Киеве в Facebook.

"Больше всего нарушений установлено в Голосеевском и Деснянском районах - по 6, Соломенском и Подольском - по 5 протоколов", - говорится в сообщении.

Нарушения обнаружили в развлекательных заведениях Brugge (ул. Маршала Конева 8), Bestie (улица Евгения Коновальца, 44), Villa Riviera, Mister Cat (Оболонский проспект, 26).

"По заведению Villa Riviera - зафиксировано нарушение уже в третий раз, по Mister Cat - вторично. Сотрудниками Дарницкого УП ГУНП протокол составлен в отношении Villa Riviera. Собранные работниками Главного управления Госпродпотребслужбы

в г. Киеве материалы за систематические нарушения карантина выходного дня направлены в Дарницкий УП ГУНП в г. Киеве для внесения материалов в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 УК Украины в отношении должностных лиц данного ресторанного комплекса. Материалы о нарушениях Mister Cat в ближайшие дни будут переданы в прокуратуру Оболонского УП ГУНП в г. Киеве ", - говорится в сообщении Службы.

В супермаркетах "Ашан" на пр. Бандеры 15 А и Берковецкой выявили нарушения нормы соблюдения социальной дистанции.

Напомним, что 11 ноября правительство внедрило карантин выходного дня, во время которого работать можно только продуктовым магазинам, аптекам и СТО. Рестораны могут работать на доставку и на вынос. Такие меры будут действовать как минимум до конца месяца.

Если карантин выходного дня не даст ожидаемых результатов - выхода на плато по заболеваемости не более 12-15 тысяч в сутки, Кабмин не исключает введение локдауна.

Премьер Денис Шмыгаль заверил, что никакой даты по введению более жесткого карантина в Украине нет. Это план Б на случай, если не сработает карантин выходного дня.