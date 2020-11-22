Зеленский освободил главу Черниговской РГА, который попался на взятке $10 тыс.

Президент Владимир Зеленский уволил председателя Черниговской районной государственной администрации Сергея Журмана, которого в начале ноября задержали на взятке.

Распоряжение, датированное 20 ноября, опубликовано на сайте президента.

"Освободить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

4 ноября Журмана задержали на взятке $10 тыс. По данным Службы безопасности Украины, он просил деньги за изменение целевого назначения земельного участка площадью 6 гектаров и разрешение на разработку детального плана территории.

Журман был назначен на должность в июле 2020 года. До марта 2015 года в течение полугода Журман был временно исполняющим обязанности председателя Черниговской областной государственной администрации.