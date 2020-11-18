Разумков в интервью Die Welt: "В определенной степени я уже президент"

Глава Верховной Рады рассказал, мечтает ли он о высших должностях.

Разумков в интервью Die Welt: "В определенной степени я уже президент"
Дмитро Разумков
Фото: welt.de

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает себя "в определенной степени" президентом.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Die Welt.

"По-украински моя должность называется "председатель парламента", а на немецком - "президент парламента. Так что, по крайней мере в определенной степени, я уже президент", - сказал Разумков.

Журналист отметил, что до избрания Владимир Зеленский "был комиком и пришел случайно в политику", тогда как Разумков в политике дольше.

На вопрос о собственных амбициях глава парламента ответил, что сейчас необходимо сосредоточиться на решении актуальных проблем, а не на политических амбициях.

"Меня несколько раз спрашивали, не мечтаю ли я о высоких должностях. Но моя работа - не мечтать, а выполнять актуальные задачи. До следующих выборов еще долгий путь. Перед Украиной стоят большие вызовы. Теперь нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях", - сказал Разумков.

Он назвал канцлера Ангелу Меркель большим другом Украины и выразил надежду, что Германия и в дальнейшем будет защищать украинские интересы, в частности в "нормандском формате".

Напомним, в мае прошлого года Разумков возглавил президентскую партию "Слуга народа". 29 августа Верховная Рада девятого созыва избрала его спикером.

По данным опроса Центра Разумкова, президенту Зеленскому доверяет 32,8% украинцев, не доверяет 61,9%. За ним следует Разумков, которому доверяет 29,8% респондентов, не доверяет - 57,3%.

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