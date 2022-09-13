ЗСУ взяли в полон тисячі російських військових, серед яких є й офіцери — Die Welt

Під час контрнаступальної операції в Харківські області українські військові взяли в полон тисячі російських солдатів. Ба більше, український обмінний фонд поповнився навіть офіцерами, пише Die Welt.

ЗМІ зауважили, що заяви Міноборони РФ про те, що в Харківській області був "тактичний відступ" військ окупантів - брехня. Причина в тому, що там просто обвалилася ворожа лінія оборони, після чого окупаційні сили просто порозбігалися. Також під час цього росіяни залишили ЗСУ багато техніки та боєприпасів, кидаючи все це напризволяще.

Видання також зазначає, що російську армію розбили на Харківщині, позаяк Москва готувалася до наступу захисників на півдні, а саме в Херсонській області.