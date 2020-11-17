В Станице Луганской военнослужащий убил сослуживца и пытался замаскировать убийство под суицид

Он признался в убийстве и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

В Станице Луганской военнослужащий убил сослуживца и пытался замаскировать убийство под суицид
Фото: Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію"

Правоохранители по горячим следам раскрыли убийство военнослужащего в одной из воинских частей в районе населенного пункта Станица Луганская.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"16 ноября 2020 года в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении якобы суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица Луганская. В ходе следственно-розыскных мероприятий установлено, что имело место сокрытие убийства: нарушены следы преступления, перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида", - говорится в сообщении.

По версии следствия, смертельное ранение в область затылка пострадавшему нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Он признался в убийстве и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Военные прокуроры следственным путем проверяют показания задержанного, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Ранее сообщалось, что в городе Чуднов Житомирской области

полиция расследует смерть 28-летнего военного с Херсонщины, который, по предварительной информации, совершил самоубийство.

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