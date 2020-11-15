Найдены оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора и ратификации Скоропадского

Украинские дипломаты нашли в Османском архиве уникальные оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора и ратификации гетмана Павла Скоропадского.

Об этом информирует пресс-служба МИД .

"Эта удивительная история началась с сотрудничества дипломатии и науки. А именно - посла Украины в Турции Андрея Сибига и известного ученого Ирины Матяш, которые к столетию украинско-османских отношений готовят специальное издание с документами эпохи и профессиональными комментариями. Большой Османский архив, который насчитывает более 90 миллионов (!) документов, стал для господина Андрея и его коллеги генерального консула в Стамбуле Александра Гамана чуть ли не вторым местом работы", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МИД

Заметив в списке информацию о Брест-Литовском договоре, дипломаты запросили оцифрованные версии уникальной находки.

"Все документы поражают качеством, изысканным стилем исполнения, художественным подходом к каллиграфии и четким сургучными отражением большой государственной печати. История Украины буквально оживает посреди Стамбула - тем более, Киеву в годы великих потрясений, к сожалению, не удалось сохранить свои собственные экземпляры ", - добавляют они.

Фото: пресс-служба МИД

Отметим, 9 февраля 1918 года в Берестье (Брест-Литовске) между Украинской Народной Республикой (УНР), с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией, с другой, было подписано мирное соглашение.

Фото: пресс-служба МИД

Для Украины закончилась Первая мировая война, а взамен начался период правления гетмана Павла Скоропадского под немецким патронатом. "Но самым важным событием стало фактическое признание УНР как независимого государства - стороны подписавшего. На это с большим неудовольствием была вынуждена согласиться и большевистская делегация во главе со Львом Троцким, которая вела собственные мирные переговоры в Брест-Литовске. Однако, к сожалению, формально признав независимость УНР и официально подписавшись под этим 3 марта 1918 года, уже через год большевики перешли в наступление, и бурный период «первой украинской независимости» закончился ", - рассказали в МИД .

Фото: пресс-служба МИД

В министерстве отметили, что украинско-турецкое научное сотрудничество будет продолжаться, и документы будут обязательно более подробно изучены нашими исследователями.