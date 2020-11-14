Украина обошла Бельгию и вышла на 18-е место по количеству больных ковидом

По состоянию на утро 14 ноября количество заражений COVID-19 в мире составляет 53 796 364.

Украина обошла Бельгию и вышла на 18-е место по количеству больных ковидом
Фото: rivnenews.com.ua

По состоянию на утро 14 ноября количество заражений COVID-19 в мире составляет 53 796 364.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Коронавирусную болезнь побороли 37 570 469 человек, умерли 1 310 250.

Украина с 525 176 случаями обогнала Бельгию (525 012 случаев) и вышла на 18-е место. Количество случаев ковида, выявленных в Ираке, составляет 514 496.

В пятерку стран с наибольшим количеством зафиксированных случаев коронавируса входят США (11,1 млн), Индия (8,8 млн), Бразилия (5,8 млн), Франция (1,9 млн) и РоSSия (1,9 млн).

Всего коронавирус зафиксирован в 219 странах и территориях.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 12 524 новых случая заболевания коронавирусом. Умер 191 человек, выписаны 4 962 украинца.

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