Армения опровергла заявление Азербайджана о взятии Шуши

Армения опровергла заявление Баку о занятии азербайджанской армией города Шуша в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

Об этом пишет Немецкая волна.

"Бои в Шуше продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам", - цитирует издание представителя Минобороны Армении Арцруни Ованесяна.

Напомним, сегодня утром Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в видеообращении, что азербайджанская армия взяла под контроль город Шуша.

Отметим, Шуша, древняя столица Нагорного Карабаха - ключевое стратегическое место, находящееся непосредственно рядом с нынешней столицей НКР, городом Степанакертом. Это также ключевая высота, с которой город хорошо простреливается.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Со временем военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане.

В октябре РоSSийская Федерация пообещала предоставить Еревану всю необходимую помощь в конфликте с Азербайджаном, если столкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Спор вокруг Нагорного Карабаха продолжается с 1991 года. Острая фаза противостояния была приостановлена в 1994 году после подписания так называемого Бишкекского протокола, результатом которого стало образование непризнанной Нагорно-Карабахской республики.