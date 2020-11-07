?В Минске задержали более 30 участников "Марша медиков"

Сегодня в Минске на "Марше медиков" задержали более 30 человек.

Об этом пишет TUT.BY.

"В первой городской больнице в Минске 7 ноября задержали медиков, вышедших на акцию солидарности с коллегами", - сообщило издание.

По данным правозащитного центра «Вясна», на акции всего было задержано 33 человека.

Официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич прокомментировала, что нескольких медиков доставили в местное управление милиции.

Напомним, в Беларуси почти три месяца продолжаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Акции граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации итогов голосования, разгоняются ОМОНом и спецназом.

Во время протестов силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек.

23 сентября 2020 года в Минске во Дворце независимости состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Украина, как и страны ЕС и США , не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

5 ноября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые выборы президента, которые соответствуют международным стандартам.

Добавим, Европейский Союз ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников, причастных к репрессиям против граждан после выборов в стране.