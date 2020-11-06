В Одессе мобильный COVID-госпиталь могут развернуть на морвокзале

Госпитали развернут, если больницы второй и третьей волн будут заполнены.

В Одессе мобильный COVID-госпиталь могут развернуть на морвокзале
Фото: depositphotos.comVLukas

Одесская ОГА рассматривает здания морвокзала и санатория им. Чкалова как потенциальные локации для развертывания резервного мобильного госпиталя для больных коронавирусом.

Об этом заявил на брифинге временно исполняющий обязанности главы ОГА Вячеслав Овечкин.

"Ранее специалисты считали, что спорткомплекс "Олимпиец" может стать мобильным госпиталем для лечения инфицированных коронавирусом. Однако это решение пересматривается с учетом недостатков этого комплекса. Возможно, такой госпиталь будет развернут на базе здания санатория им. Чкалова или морского вокзала. Если больницы второй и третьей волн будут заполнены", - сказал Овечкин.

Он отметил, что пока в "Олимпийце" продолжают тренировки спортсмены, никакие работы по перепрофилированию здесь не начаты.

В свою очередь директор департамента здравоохранения ОГА Наталья Одарий-Захарьева добавила, что сейчас ряд медучреждений перепрофилированы или находятся в стадии перепрофилирования для лечения исключительно больных, пораженных коронавирусом. В частности, областной центр социально значимых болезней (разворачивается 350 коек), областной клинический медицинский центр (200), Черноморская больница (140).

Напомним, 2 ноября стало известно, что Министерство здравоохранения начинает развертывание мобильного госпиталя во Дворце спорта в Киеве. По словам замминистра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, уже есть предварительные сметы, их дорабатывают.

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