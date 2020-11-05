В 15 городах уже назначен второй тур выборов, - ЦИК

По состоянию на 5 ноября установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 585 местных советов в 24 регионах. В общем признаны избранными 13 323 депутата.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, в 13 районных советов избраны 378 депутатов, в 116 городских - 2 989 депутатов, в одну районную в городе - 38 депутатов, в 152 поселковых - 3 320 депутатов, в 303 сельских - 6 598 депутатов.

Также признаны избранными 687 голов (148 - городских, 194 - поселковых, 345 - сельских) также в 24 регионах.

Вместе с тем в 14 территориальных общинах с количеством избирателей более 75 тыс. в 11 регионах Украины назначено повторное голосование по выборам городского головы.

15 ноября 2020 года указанное повторное голосование состоится в Волынской (г. Луцк), Донецкой (г. Краматорск), Одесской (г. Одесса), Сумской (г. Сумы) и Хмельницкой (г. Каменец-Подольский) областях.

22 ноября голосование состоится в Днепропетровской (г. Днепр и г. Кривой Рог), Донецкой (г. Славянск), Закарпатской (г. Ужгород), Киевской (г. Бровары), Львовской (г. Дрогобыч и г. Львов), Полтавской (г. Полтава) и Ровенской (г. Ровно) областях.

Также на 15 ноября назначено повторное голосование по выборам городского головы в г. Украинка Киевской области в связи с тем, что два кандидата получили одинаковое количество голосов.

Напомним, на нынешних местных выборах должны быть избраны депутаты 1 577 местных советов (22 - областных, 119 - районных, 370 - городских, 15 - районных в городах, 431 - поселкового и 620 - сельских), а также 370 городских, 431 поселковый и 620 сельских голов.

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно. Глава ЦИК Олег Диденко назвал местные выборы 2020 одними из самых сложных в истории Украины.