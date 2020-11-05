В 15 городах уже назначен второй тур выборов, - ЦИК

Установлены результаты выборов депутатов 585 местных советов и 687 сельских, поселковых и городских голов.

В 15 городах уже назначен второй тур выборов, - ЦИК
ЦВК
Фото: ЦВК

По состоянию на 5 ноября установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 585 местных советов в 24 регионах. В общем признаны избранными 13 323 депутата.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, в 13 районных советов избраны 378 депутатов, в 116 городских - 2 989 депутатов, в одну районную в городе - 38 депутатов, в 152 поселковых - 3 320 депутатов, в 303 сельских - 6 598 депутатов.

Также признаны избранными 687 голов (148 - городских, 194 - поселковых, 345 - сельских) также в 24 регионах.

Вместе с тем в 14 территориальных общинах с количеством избирателей более 75 тыс. в 11 регионах Украины назначено повторное голосование по выборам городского головы.

15 ноября 2020 года указанное повторное голосование состоится в Волынской (г. Луцк), Донецкой (г. Краматорск), Одесской (г. Одесса), Сумской (г. Сумы) и Хмельницкой (г. Каменец-Подольский) областях.

22 ноября голосование состоится в Днепропетровской (г. Днепр и г. Кривой Рог), Донецкой (г. Славянск), Закарпатской (г. Ужгород), Киевской (г. Бровары), Львовской (г. Дрогобыч и г. Львов), Полтавской (г. Полтава) и Ровенской (г. Ровно) областях.

Также на 15 ноября назначено повторное голосование по выборам городского головы в г. Украинка Киевской области в связи с тем, что два кандидата получили одинаковое количество голосов.

Напомним, на нынешних местных выборах должны быть избраны депутаты 1 577 местных советов (22 - областных, 119 - районных, 370 - городских, 15 - районных в городах, 431 - поселкового и 620 - сельских), а также 370 городских, 431 поселковый и 620 сельских голов.

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно. Глава ЦИК Олег Диденко назвал местные выборы 2020 одними из самых сложных в истории Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Эмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакцинойЭмир ОАЭ сделал прививку от коронавируса китайской вакциной
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
Геннадий Кернес не умер - сын мэра ХарьковаГеннадий Кернес не умер - сын мэра Харькова
Андрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборахАндрей Богдан обвинил Зеленского в провале "Слуги народа" на выборах
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Блок рекламы


Похожие новости
ЦИК назвала даты повторных выборов мэров в 11 городахЦИК назвала даты повторных выборов мэров в 11 городах
50 нардепов обратились в КСУ относительно возможной незаконности назначения членов НКРЭКУ50 нардепов обратились в КСУ относительно возможной незаконности назначения членов НКРЭКУ
Во второй тур выборов мэра Броваров выходят Сапожко и РатниковВо второй тур выборов мэра Броваров выходят Сапожко и Ратников
Судья Вовк, Богдан и Портнов обсуждали назначение Тупицкого главой КСУ - "Цензор.НЕТ"
Второй тур выборов мэра Львова состоится 22 ноябряВторой тур выборов мэра Львова состоится 22 ноября
В НАПК заявили, что Конституционный суд заблокировал назначение руководящих кадров органов властиВ НАПК заявили, что Конституционный суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти
Шмыгаль объяснил перераспределение средств, предназначенных для лечения онкобольныхШмыгаль объяснил перераспределение средств, предназначенных для лечения онкобольных
Офис президента приступил к разбору результатов местных выборовОфис президента приступил к разбору результатов местных выборов
В день выборов с участков госпитализировали 50 человек, один человек умерВ день выборов с участков госпитализировали 50 человек, один человек умер
В ЦИК допускают, что второй тур выборов мэров может пройти в декабреВ ЦИК допускают, что второй тур выборов мэров может пройти в декабре
Последние новости
Подгружаем последние новости