Владимир Зеленский откладывает проблемы на потом – Андрей Богдан

Президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшний день даже не думает о втором сроке главы государства, он мечтает досидеть первый. В этом уверен экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Андрей Богдан уверен, что Владимир Зеленский не способен решать проблемы быстро и уверенно, вместо этого он откладывает принятие необходимых решений на потом, что уже привело к серьезным последствиям. Как утверждает экс-глава ОП, у президента сегодня «проблема на проблеме» и «беда на беде».

«Какой второй срок? Ты только взлетаешь. Ты еще ничего не сделал. У тебя еще ничего не получается. Какой второй срок? Я не думаю, что сейчас он думает о втором сроке. Я думаю, что он уже думает, как досидеть первый. Количество отложенных проблем… Конституционный суд — это отложенная проблема. Он ее не решил, он сказал: „Да потом!“. Вот бах, на — ешь!», — эмоционально пояснил свою точку зрения Андрей Богдан.

Что касается судьбы президента, то Андрей Богдан заявил, что он не берется прогнозировать, какое будущее ждет Владимира Зеленского, как Ющенко или как Януковича, однако признался, что ему «страшно».

Напомним, ранее Андрей Богдан заявлял, что партия «Слуга народа» потерпела фиаско на местных выборах, а виноват в этом Владимир Зеленский.