В Кривом Роге лидирует Вилкул, - экзит-полы (обновлено)

Действующий мэр родного города президента Украины - Кривого Рога - Юрий Вилкул побеждает в первом туре с показателем 51,82%.

Такие данные экзит-пола общественного союза "Фонд инновационных проектов" обнародовало местное издание "Рудана".

На втором месте - Дмитрий Шевчик с показателем 24,36%.

Фото: Рудана

Из политических партий в городской совет Кривого Рога, согласно данным экзит-пола, проходят:

"Блок Вилкула Украинская перспектива» - 36,6%;

Партия "Слуга народа" - 26,7%;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,8%;

"Европейская солидарность" - 5,3%;

"Батькивщина" - 5.1%.

Выборка: вероятная двухступенчатая с переменным шагом отбора респондентов на последней ступени. Выборочная совокупность: более 6000 опрошенных. Во время проведения экзит-пола были задействованы 80 волонтеров на 40 избирательных участках (кроме специальных участков). Общее количество участков в Кривом Роге - 294.

Обновление: По данным экзит-пола Савика Шустера, Юрий Вилкул набирает 42,8%, Дмитрий Шевчик - 31,01%.

Напомним, что на выборах мэра Львова лидирует Андрей Садовый с 38%. На втором месте - Олег Синютка от "Европейской солидарности" (28%).