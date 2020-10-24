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2020-10-24
У мэра Киева Виталия Кличко диагностировали коронавирус
Мэр Киева Виталий Кличко (на фото) заразился коронавирусом. Самочувствие мэра хорошее, он планирует работать из дома.
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“Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста”, – сказано в сообщении.
Кличко отметил, что работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, потому он регулярно делал тесты.
“Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Буду работать из дома”, – подытожил Виталий Кличко.
Напомним, за минувшие сутки в столице выявлено 560 носителей коронавируса. 18 человек, больных коронавирусом, за сутки умерли.
Фото: фейсбук Виталия Кличко
Александр Кравченко, КиевВласть