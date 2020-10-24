У мэра Киева Виталия Кличко диагностировали коронавирус

У мэра Киева Виталия Кличко диагностировали коронавирус

Мэр Киева Виталий Кличко (на фото) заразился коронавирусом. Самочувствие мэра хорошее, он планирует работать из дома. 

Об этом KV стало известно из сообщения на странице мэра Киева Виталия Кличко в соцсети фейсбук.

“Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста”, – сказано в сообщении.

Кличко отметил, что работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, потому он регулярно делал тесты. 

“Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Буду работать из дома”, – подытожил Виталий Кличко.

Напомним, за минувшие сутки в столице выявлено 560 носителей коронавируса. 18 человек, больных коронавирусом, за сутки умерли. 

Фото: фейсбук Виталия Кличко


Александр Кравченко, КиевВласть

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