Шмыгаль: правительство подготовило более 100 актов для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Для Украины приоритетными сейчас являются такие задачи, как интеграция во внутренний рынок ЕС и экономическое развитие через подготовку и обновление положений Соглашения об ассоциации.

Кабинет министров Украины подготовил более 100 нормативно-правовых актов, которые после принятия будут способствовать выполнению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС .

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Разработано более 100 нормативно-правовых актов, как на уровне правительства, так и на уровне министров, которые должны быть рассмотрены и приняты. К сегодняшнему заседанию мы определили индикативный ориентировочный перечень для принятия до конца 2020 года", - заявил глава правительства.

Шмыгаль также поручил членам комиссии по координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС поработать над тем, чтобы уже в ноябре максимально возможное количество актов из этого перечня было принято.

"Сегодня же правительство рассмотрит более 10 таких актов в сфере энергетики, таможни, финмониторинга, фининфраструктуры, госзакупок, электронных коммуникаций", - сказал премьер.

По его словам, для украинской стороны приоритетными сейчас являются такие задачи, как интеграция во внутренний рынок ЕС и экономическое развитие через подготовку и обновление положений Соглашения об ассоциации, секторальная интеграция, повышение стандартов жизни через внедрение европейских стандартов в сфере окружающей среды, транспорта и цифровой инфраструктуры, реализация положений "зеленого" курса ЕС , в частности, через совместные практические проекты в трансформации угольных регионов, реализация других проектов, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии.

Напомним, 7 октября Украина и ЕС по результатам саммита в Брюсселе договорились начать в 2021 году совместную оценку достижения целей Соглашения об ассоциации, которая станет важной движущей силой для его последующего обновления.