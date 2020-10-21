Шмыгаль: правительство подготовило более 100 актов для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Для Украины приоритетными сейчас являются такие задачи, как интеграция во внутренний рынок ЕС и экономическое развитие через подготовку и обновление положений Соглашения об ассоциации.

Шмыгаль: правительство подготовило более 100 актов для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины подготовил более 100 нормативно-правовых актов, которые после принятия будут способствовать выполнению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Разработано более 100 нормативно-правовых актов, как на уровне правительства, так и на уровне министров, которые должны быть рассмотрены и приняты. К сегодняшнему заседанию мы определили индикативный ориентировочный перечень для принятия до конца 2020 года", - заявил глава правительства.

Шмыгаль также поручил членам комиссии по координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС поработать над тем, чтобы уже в ноябре максимально возможное количество актов из этого перечня было принято.

"Сегодня же правительство рассмотрит более 10 таких актов в сфере энергетики, таможни, финмониторинга, фининфраструктуры, госзакупок, электронных коммуникаций", - сказал премьер.

По его словам, для украинской стороны приоритетными сейчас являются такие задачи, как интеграция во внутренний рынок ЕС и экономическое развитие через подготовку и обновление положений Соглашения об ассоциации, секторальная интеграция, повышение стандартов жизни через внедрение европейских стандартов в сфере окружающей среды, транспорта и цифровой инфраструктуры, реализация положений "зеленого" курса ЕС, в частности, через совместные практические проекты в трансформации угольных регионов, реализация других проектов, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии.

Напомним, 7 октября Украина и ЕС по результатам саммита в Брюсселе договорились начать в 2021 году совместную оценку достижения целей Соглашения об ассоциации, которая станет важной движущей силой для его последующего обновления.

Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме вступило в силу с 1 сентября 2017 года. С 2014 года Соглашение работало во временном режиме. Украина в рамках имплементации Соглашения должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.

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