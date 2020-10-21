Умер скандальный роSSийский протоиерей Смирнов, который в мае заболел COVID-19

После болезни священнослужитель находился на реабилитации.

Умер скандальный роSSийский протоиерей Смирнов, который в мае заболел COVID-19
Протоиерей Смирнов
Фото: russian.rt.com

Одиозный роSSийский протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни.

Об этом сообщают роSSийские СМИ.

Причина смерти священнослужителя не сообщается, однако известно, что в мае Смирнова госпитализировали с COVID-19.

Когда его выписали из больницы, он на время реабилитации отошел от церковных дел.

Протоиерей Смирнов известен своими скандальными высказываниями, в частности о коронавирусе. Так, в начале пандемии COVID-19 протоиерей заявил, что коронавирус оказывает на людей положительное влияние, а смертельная болезнь "уменьшила человеческий эгоизм и пробудила желание помогать ближним".

Смирнов также говорил, что люди, которые из-за COVID-19 потеряли работу, могут просить милостыню. А вот сбережения, по его мнению, - это зло.

Протоиерей также называл женщин, живущих с мужчиной не в браке, "бесплатными проститутками". Позже он попытался оправдаться, однако снова попал в скандал - священнослужитель сравнил брак с покупкой автомобиля и поставил женщину, как вещь, в один ряд с машиной или квартирой. Кроме того, протоиерей подчеркивал, что девочкам не нужно образование, поскольку гораздо важнее научить их вести домашнее хозяйство и воспитывать детей.

Смирнов также заявлял, что ядерное оружие "является залогом существования РоSSии, ее культуры и традиций".

Напомним, по состоянию на утро 21 октября в мире выявлено более 41 млн инфицированных коронавирусом и 1,1 млн жертв.

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