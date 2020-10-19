Оккупанты на Донбассе дважды открывали огонь и использовали беспилотник
Украинские военные огонь не раскрывали.
По состоянию на 17:30 в районах ответственности украинских военных в Донбассе зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей со стороны роSSийских вооруженных формирований. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.
Об этом сообщает
пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Утром противник нарушил режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи населенного пункта Луганское. Кроме того, вблизи Авдеевки обнаружен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что беспилотник противника был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, сделав невозможным его дальнейшее использование.
В штабе ООС также отметили, что провокации оккупантов не представляли угрозы, поэтому украинские военные огонь не раскрывали.
"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокации противника, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 18 октября, в районах ответственности украинских военных на Донбассе
зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации - в районе Авдеевки.