Оккупанты на Донбассе дважды открывали огонь и использовали беспилотник

Украинские военные огонь не раскрывали.

Оккупанты на Донбассе дважды открывали огонь и использовали беспилотник
Фото: facebook.com/pressjfo.news

По состоянию на 17:30 в районах ответственности украинских военных в Донбассе зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей со стороны роSSийских вооруженных формирований. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщает

пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Утром противник нарушил режим прекращения огня, применив ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи населенного пункта Луганское. Кроме того, вблизи Авдеевки обнаружен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник противника был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы, сделав невозможным его дальнейшее использование.

В штабе ООС также отметили, что провокации оккупантов не представляли угрозы, поэтому украинские военные огонь не раскрывали.

"Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокации противника, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 18 октября, в районах ответственности украинских военных на Донбассе

зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации - в районе Авдеевки.

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