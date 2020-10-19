Дарницкий райсуд запретил продажу книги Кипиани о Стусе и обязал удалить из нее информацию о Медведчуке

С издательства и автора взыскали 860 грн в пользу Медведчука.

Дарницкий районный суд Киева запретил распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства Вахтанга Кипиани "до устранения нарушения неимущественных прав главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука".

Суд признал, что "некоторые фразы в книге нарушают честь и достоинство истца". Об этом пишет "Суспільне новини" в Telegram.

Кроме этого, с Кипиани и издательства Vivat в пользу Медведчука суд взыскал 860 гривен.

Как пишет "Украинская правда", суд также обязал Кипиани и издательство удалить из произведения информацию о Медведчуке.

"Гражданское дело по иску Медведчука к Кипиани и ООО "Виват" удовлетворить частично, признать недостоверной и такой, которая нарушает личные неимущественные права Медведчука уважения чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации информацию, распространенную в книге "Дело Василия Стуса", - объявила судья.

Фото: facebook/Вахтанг Кіпіані Фото: facebook/Вахтанг Кіпіані

Как известно, Медведчук был адвокатом Василия Стуса. И, по оценкам юристов и историков, его деятельность не в последнюю очередь привела к тому, что поэту дали 10 лет заключения в лагере строгого режима.

"Дело Василия Стуса" - сборник документов из шеститомного уголовного дела КГБ УССР против украинского писателя.

Напомним, в августе 2019 года лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РоSSии Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани. Медведчук требовал запретить продажу в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги.

В августе 2018 стало известно, что из фильма "Стус" убрали все сцены, где фигурирует Медведчук.

По версии продюсера фильма Артема Денисова, сцены с Медведчуком убрали из фильма "из-за необходимости сократить хронометраж", который вместе с другими вырезанными из сценария эпизодами составил 180 минут (заявленный хронометраж - 100 минут). По версии режиссера Романа Бровко, это произошло потому, что с Медведчуком в сюжете фильм якобы не взяли бы в прокат большие дистрибьюторские компании. Кроме того, Бровко сослался на просьбу сына Василия Стуса Дмитрия убрать фигуру адвоката из картины. Дмитрий Стус свою просьбу отрицает.

Позже создатели фильма решили доснять эпизоды с Медведчуком, потому что "выслушали мнение аудитории и пошли ей навстречу". Однако адвокат Медведчука Игорь Кириленко пригрозил через суд запретить фильм, "если в нем будет недостоверная информация о его клиенте".