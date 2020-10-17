Помпео раскритиковал участие Турции в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

По мнению Помпео, урегулирование этого конфликта должно осуществляться путем мирных переговоров.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что участие Турции в конфликте между Азербайджаном и Арменией увеличило риски в регионе, и повторил свой призыв к урегулированию вопроса дипломатическим путем.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Теперь у нас есть турки, которые вмешались и предоставили ресурсы Азербайджану, увеличивая риск, увеличивая огневую мощь, которая имеет место в этой исторической битве", - сказал Помпео в интервью телекомпании WSB Atlanta.

По словам Помпео, урегулирование этого конфликта должно осуществляться путем мирных переговоров, а не путем вооруженного конфликта и не при участии третьих стран, которые "прибудут, чтобы предоставить свою огневую мощь для решения ситуации, уже являющейся пороховой бочкой".

"Мы надеемся, что армяне смогут защитить себя от того, что делают азербайджанцы, и все они, прежде чем это произойдет, начнут соблюдать режим прекращения огня, а затем сядут за стол переговоров и попробуют разобраться в этом", - отметил Помпео.

В министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что замечания Помпео не соответствуют официальным заявлениям правительства США относительно конфликта.

"Эти замечания также не отвечают статусу Соединенных Штатов как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ ", - говорится в сообщении, текст которого приводит Reuters.

Спор по Нагорному Карабаху начался в 1988 году и привел к военному конфликту в 1992 году.

27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, который контролируется Арменией, возобновились активные боевые действия.

10 октября по итогам переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня. Переговоры продолжались 10 часов. В результате стороны сошлись на четырех пунктах. В частности, перемирие должно было начаться в 12:00 в субботу, 10 октября. Однако оно было сорвано. В этом Армения и Азербайджан обвинили друг друга.