Офис президента объяснил вопрос Зеленского об уменьшении количества нардепов

В Офисе президента Украины разъяснили вопрос об уменьшении количества народных депутатов до 300 человек, который вынесен на всенародный опрос, анонсированный президентом Владимиром Зеленским в день местных выборов.

"Для реализации этой инициативы необходимо финальное голосование парламента с результатом не менее 300 голосов «за». Это невозможно реализовать силами исключительно фракции партии «Слуга народа», которая поддерживает курс Владимира Зеленского. Именно поэтому Президент предложил народу сказать свое слово и окончательно убедить политиков, что не стоит цепляться за большее количество мандатов в Верховной Раде", - заявили на сайте Офиса президента.

При этом отмечается, что "ни один политик не сможет отрицать волю народа", если украинцы проголосуют за сокращение количества. Однако этот опрос не является рефрендумом, а в ОПУ заявляли, что он не будет иметь прямых юридических последствий.

"Мотивация необходимости принятия коллегиального решения об уменьшении количества депутатов вполне очевидна. В Украине произошла глубокая реформа децентрализации. Это означает, что на места были переданы как большие полномочия, так и существенно большие финансовые возможности для их реализации. Соответственно, после изменения баланса между центральной и местными властями возникла необходимость и в большей концентрации профессионализма на уровне национального парламента. Привычное для нас количество народных депутатов Украины слишком велико и порождает соблазн для многочисленных игроков с объемным лоббистским ресурсом дарить места в списках своих партий как вознаграждение за многолетнее попутничество", - добавили в Офисе президента.

Напомним, что в феврале Верховная Рада предварительно одобрила сокращение количества депутатов до 300. Это второе из трех голосований, необходимых в рамках процедуры внесения изменений в Конституцию. В статье 76 Конституции планируют указать, что конституционный состав Верховной Рады - 300 депутатов, а не 450. Также планируется прописать требование о владении государственным языком для народного депутата Украины и исключить из текста статьи принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, поскольку это дублирует статью 71.

Вчера стало известно, что вопрос об уменьшении количества парламентариев вынесен на опрос. Сегодня об этом официально сообщил Зеленский.

В партии "Слуга народа" заявили, что всеукраинский опрос президента Украины Владимира Зеленского будет проводить общественная организация, а профинансируют его меценаты.