В Киеве полиция открыла производство из-за антисемитских надписей у Офиса президента

У здания ОПУ неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями, им грозит наказание - от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

В Киеве полиция открыла производство из-за антисемитских надписей у Офиса президента
Фото: president.gov.ua

Национальная полиция Киева открыла уголовное производство за антисемитские надписи у Офиса Президента Украины.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"В полицию Киева с официальным письмом обратился исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. Он сообщил, что вчера, 14 октября, возле здания Офиса Президента Украины в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины: нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению данного правонарушения. Предусмотренное наказание - от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в сентябре Зеленский заявил, что Украина является страной с наименьшим показателем антисемитизма в Восточной Европе.

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