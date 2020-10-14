Генассамблея ООН переизбрала Украину в состав Совета по правам человека

Генеральная Ассамблея ООН переизбрала Украину в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) с мандатом на 2021-2023 годы.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Украина считает, что устойчивые международный мир и безопасность не могут быть достигнуты в отрыве от обеспечения прав и свобод человека. Начиная с 2010 года, по инициативе Украины консенсусом одобряются резолюции СПЧ под названием "Роль превенции в развитии и защите прав человека", - говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что Украина будет выполнять обязательства перед теми, кто страдает сегодня от роSSийской оккупации на Крымском полуострове и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"На постоянной основе будем ставить перед Советом проблематику роSSийской агрессии, привлекать внимание к преступлениям и грубым нарушениям прав человека, которые совершает РФ как государство-оккупант, будем работать над более активным привлечением СПЧ, его специальных процедур, договорных органов в области прав человека для прекращения нарушений прав человека и облегчения участи незаконно арестованных Россией украинских граждан ", - добавили в Министерстве иностранных дел Украины.

В то же время МИД отмечает, что обеспокоено переизбранием РоSSии в состав СПЧ.

"Не может не вызывать беспокойства включение в состав Совета, в том числе по результатам последних выборов, государств, осуществляющих сознательную политику подавления прав собственных граждан, а некоторые проводят неоимперскую агрессивную политику против соседних государств и репрессии местного населения на оккупированных территориях", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что Совет ООН по правам человека был создан в 2005 году. В его состав входят 47 государств, избираемых членами Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования по географическому распределению.

Украина впервые стала членом СПЧ в 2006 году. В 2008 нашу страну переизбрали в состав Совета на второй срок. В 2011 году Украина сотрудничала с СПЧ в качестве наблюдателя, в 2017 году государство вновь избрано членом СПЧ.