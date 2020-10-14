Украина и Турция подпишут новое военное соглашение

От Украины подписать это соглашение уполномочен министр обороны Андрей Таран.

Украина и Турция подпишут новое военное соглашение
Фото: kmu.gov.ua

Во время визита президента Владимира Зеленского в Анкару будет подписано новое военное соглашение между Украиной и Турцией.

Соответствующий проект соглашения был утвержден на заседании правительства 13 октября.

От Украины подписать это соглашение уполномочен министр обороны Андрей Таран.

"В рамках проведения в Турецкой Республике в период с 15 по 17 октября визита Президента Украины планируется подписание проекта рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики ... Принятие проекта акта создаст правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению", - сказал Андрей Таран.

Напомним, президент Турции

Реджеп Таип Эрдоган в начале февраля посетил Киев для встреч с властями и принял участие в украинском-турецком бизнес-форуме.

По мнению Зеленского, отношения между Украиной и Турцией имеют значительный потенциал для развития и уже сейчас вышли на новый уровень.

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