Филимонов: украиноязычные граждане в Одессе не нуждаются в защите

Кандидат в мэры считает, что каждый имеет право говорить на том языке, на каком хочет.

В Одессе нет никаких противоречий между тем, говорят люди на украинском или на русском языке, следовательно, защита украиноязычным гражданам не нужна. Об этом в эфире ток-шоу «Обратный отсчет» на UA:Первый заявил кандидат в мэры Одессы от партии "Слуга народа" Олег Филимонов.

«Я считаю, что украиноязычных граждан не нужно защищать. Они имеют право говорить на том языке, который им дан Богом, и на котором они всю жизнь разговаривали. Никакого противоречия между тем, говорят люди в Одессе на русском или на украинском языке, нет. Во всех одесских школах преподавание ведется на украинском языке, никакой проблемы нет», - отметил Филимонов.

При этом он извинился, что сам говорит на русском, украинский, мол, ему дается труднее.

«Друзья, я извиняюсь за то, что сейчас говорю по-русски, мне сложно, потому что я перевожу, а я по профессии - филолог, поэтому говорю на языке, который знаю лучше».

Напомним, накануне в Одессе учительница рисования гимназии №4 довела до слез ученицу пятого класса из-за того, что та отвечала на уроке на украинском языке. Учительнице показалось, что школьница ведет себя надменно.

"Видите, что у нас делается. Она разговаривает на украинском языке, так получается, что она выше нас. ... Но так нельзя говорить. Получается, что она выше нас. Давайте на украинском тогда все будем общаться? ...» - сказала учительница.

В департамента образования и науки Одесского городского совета извинились за поведение учительницы, а ее саму уволили.