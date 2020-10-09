Посольство Азербайджана в Украине обратилось к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову

Власти Азербайджана, который является участником военного конфликта в Нагорном Карабахе, не на шутку разозлились на Украину. В связи с этим, дипломаты посольства Азербайджана в Киеве обратились за разъяснениями к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Украина разозлила Азербайджан: посольство обратилось за разъяснениями в Верховную Раду

Азербайджан пришел в бешенство, услышав слова нардепа Ильи Кивы от ОПЗЖ. Политик призвал оказать помощь Армении в конфликте в Нагорном Карабахе. В своем обращении к Дмитрию Разумкову консулы отметили недавнее заявление Владимира Зеленского, который высказал стремление налаживать экономические и геополитические связи между двумя государствами. Тем не менее, заявление Ильи Кивы не могло оставить равнодушными Азербайджан.

Дипломаты возмущены тем, что украинские политики противоречат сказанному недавно Владимиром Зеленским о том, что военная помощь Украиной не будет предоставляться ни одной из сторон.

Украина разозлила Азербайджан: посольство обратилось за разъяснениями в Верховную Раду

«Позвольте выразить наше крайнее возмущение по поводу недавнего видеообращения народного депутата Ильи Кивы на своей странице Фейсбук о "войне между Турцией и Арменией" с призывом к православным христианам "присоединиться к тысячелетнему противостоянию христианского и мусульманского мира и оказания помощи Армении в этом деле...», — подчеркивается в обращении посольства Азербайджана в Украине.

Азербайджанские консулы добавили, что подобные высказывания народных депутатов способны спровоцировать возмущение не только официального Баку и Анкары, но также и всего мирового сообщества.

Напомним, ранее стало известно, почему медлит РоSSийская Федерация с предоставлением военной помощи Армении в рамках договора ОДКБ. Владимир Путин пояснил позицию Москвы относительно военного конфликта в Нагорном Карабахе.


: Шевченко Лилия, Тудей

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