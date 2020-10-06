Зеленский наградил медалями курсантов и экипаж Ан-26, потерпевшего крушение около Чугуева

Президент с супругой присутствовали на церемонии прощания с погибшими в Харькове.

Президент Владимир Зеленский наградил медалью "За воинскую службу Украине" 27 военных, находившихся на борту самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября.

Соответствующий указ глава государства подписал 6 октября.

За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга медалью "За воинскую службу Украине" награждены:

Андрущенко Дмитрий Романович (посмертно) - младший сержант

Бойко Александр Анатольевич (посмертно) - солдат

Булий Ростислав Владимирович (посмертно) - солдат

Вильховой Виталий Богданович (посмертно) - солдат

Добрелио Дмитрий Денисович (посмертно) - капитан

Донец Дмитрий Евгеньевич (посмертно) - солдат

Дудла Артем Михайлович (посмертно) - солдат

Зыбюк Константин Олегович (посмертно) - солдат

Золочевский Вячеслав Витальевич - солдат

Иванов Евгений Сергеевич (посмертно) - прапорщик

Кишеня Богдан Вячеславович (посмертно) - майор

Клевец Александр Александрович (посмертно) - солдат

Козаченко Олег Михайлович (посмертно) - старший лейтенант

Корчовский Роман Александрович (посмертно) - старший сержант

Матвийчук Богдан Николаевич (посмертно) - солдат

Микитченко Николай Анатольевич (посмертно) - сержант

Мсуя Ашраф Азизович (посмертно) - старший лейтенант

Олабин Владимир Вадимович (посмертно) - солдат

Остапенко Алексей Георгиевич (посмертно) - капитан

Померанцев Андрей Андреевич (посмертно) - солдат

Роспотнюк Андрей Юрьевич (посмертно) - солдат

Скоробогатько Евгений Иванович (посмертно) - старший солдат

Скочков Александр Игоревич (посмертно) - солдат

Студинский Дмитрий Витальевич (посмертно) - солдат

Хомьячук Максим Владимирович (посмертно) - солдат

Шеремет Руслан Эдуардович (посмертно) - солдат

Широчук Олег Николаевич (посмертно) - прапорщик.

Сегодня на площади Свободы в Харькове состоялась церемония памяти офицеров и курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, которые трагически погибли в результате катастрофы военного самолета Ан-26Ш.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

В церемонии прощания с погибшими 25 сентября 18 курсантами и семью летчиками приняли участие президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Во время церемонии над площадью Свободы пролетели три военных самолета. Память погибших почтили минутой молчания.

После прощания тела 25 офицеров и курсантов доставят в родные города и села для захоронения.

Напомним, в авиакатастрофе около Чугуева погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров. Одному курсанту - Вячеславу Золочевскому удалось выжить. Еще один курсант - Виталий Вильховый - 26 сентября умер в госпитале от ожогов после падения Ан-26. 30 сентября его похоронили на родине - в селе Волица Сокальского района на Львовщине.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.