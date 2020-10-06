Зеленский наградил медалями курсантов и экипаж Ан-26, потерпевшего крушение около Чугуева

Президент с супругой присутствовали на церемонии прощания с погибшими в Харькове.

Зеленский наградил медалями курсантов и экипаж Ан-26, потерпевшего крушение около Чугуева
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский наградил медалью "За воинскую службу Украине" 27 военных, находившихся на борту самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября.

Соответствующий указ глава государства подписал 6 октября.

За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга медалью "За воинскую службу Украине" награждены:

  • Андрущенко Дмитрий Романович (посмертно) - младший сержант
  • Бойко Александр Анатольевич (посмертно) - солдат
  • Булий Ростислав Владимирович (посмертно) - солдат
  • Вильховой Виталий Богданович (посмертно) - солдат
  • Добрелио Дмитрий Денисович (посмертно) - капитан
  • Донец Дмитрий Евгеньевич (посмертно) - солдат
  • Дудла Артем Михайлович (посмертно) - солдат
  • Зыбюк Константин Олегович (посмертно) - солдат
  • Золочевский Вячеслав Витальевич - солдат
  • Иванов Евгений Сергеевич (посмертно) - прапорщик
  • Кишеня Богдан Вячеславович (посмертно) - майор
  • Клевец Александр Александрович (посмертно) - солдат
  • Козаченко Олег Михайлович (посмертно) - старший лейтенант
  • Корчовский Роман Александрович (посмертно) - старший сержант
  • Матвийчук Богдан Николаевич (посмертно) - солдат
  • Микитченко Николай Анатольевич (посмертно) - сержант
  • Мсуя Ашраф Азизович (посмертно) - старший лейтенант
  • Олабин Владимир Вадимович (посмертно) - солдат
  • Остапенко Алексей Георгиевич (посмертно) - капитан
  • Померанцев Андрей Андреевич (посмертно) - солдат
  • Роспотнюк Андрей Юрьевич (посмертно) - солдат
  • Скоробогатько Евгений Иванович (посмертно) - старший солдат
  • Скочков Александр Игоревич (посмертно) - солдат
  • Студинский Дмитрий Витальевич (посмертно) - солдат
  • Хомьячук Максим Владимирович (посмертно) - солдат
  • Шеремет Руслан Эдуардович (посмертно) - солдат
  • Широчук Олег Николаевич (посмертно) - прапорщик.

Сегодня на площади Свободы в Харькове состоялась церемония памяти офицеров и курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, которые трагически погибли в результате катастрофы военного самолета Ан-26Ш.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

В церемонии прощания с погибшими 25 сентября 18 курсантами и семью летчиками приняли участие президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Во время церемонии над площадью Свободы пролетели три военных самолета. Память погибших почтили минутой молчания.

После прощания тела 25 офицеров и курсантов доставят в родные города и села для захоронения.

Напомним, в авиакатастрофе около Чугуева погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров. Одному курсанту - Вячеславу Золочевскому удалось выжить. Еще один курсант - Виталий Вильховый - 26 сентября умер в госпитале от ожогов после падения Ан-26. 30 сентября его похоронили на родине - в селе Волица Сокальского района на Львовщине.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

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