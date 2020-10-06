Зеленский наградил медалями курсантов и экипаж Ан-26, потерпевшего крушение около Чугуева
Президент с супругой присутствовали на церемонии прощания с погибшими в Харькове.
Президент Владимир Зеленский наградил медалью "За воинскую службу Украине" 27 военных, находившихся на борту самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября.
Соответствующий указ глава государства подписал 6 октября.
За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга медалью "За воинскую службу Украине" награждены:
- Андрущенко Дмитрий Романович (посмертно) - младший сержант
- Бойко Александр Анатольевич (посмертно) - солдат
- Булий Ростислав Владимирович (посмертно) - солдат
- Вильховой Виталий Богданович (посмертно) - солдат
- Добрелио Дмитрий Денисович (посмертно) - капитан
- Донец Дмитрий Евгеньевич (посмертно) - солдат
- Дудла Артем Михайлович (посмертно) - солдат
- Зыбюк Константин Олегович (посмертно) - солдат
- Золочевский Вячеслав Витальевич - солдат
- Иванов Евгений Сергеевич (посмертно) - прапорщик
- Кишеня Богдан Вячеславович (посмертно) - майор
- Клевец Александр Александрович (посмертно) - солдат
- Козаченко Олег Михайлович (посмертно) - старший лейтенант
- Корчовский Роман Александрович (посмертно) - старший сержант
- Матвийчук Богдан Николаевич (посмертно) - солдат
- Микитченко Николай Анатольевич (посмертно) - сержант
- Мсуя Ашраф Азизович (посмертно) - старший лейтенант
- Олабин Владимир Вадимович (посмертно) - солдат
- Остапенко Алексей Георгиевич (посмертно) - капитан
- Померанцев Андрей Андреевич (посмертно) - солдат
- Роспотнюк Андрей Юрьевич (посмертно) - солдат
- Скоробогатько Евгений Иванович (посмертно) - старший солдат
- Скочков Александр Игоревич (посмертно) - солдат
- Студинский Дмитрий Витальевич (посмертно) - солдат
- Хомьячук Максим Владимирович (посмертно) - солдат
- Шеремет Руслан Эдуардович (посмертно) - солдат
- Широчук Олег Николаевич (посмертно) - прапорщик.
Сегодня на площади Свободы в Харькове состоялась церемония памяти офицеров и курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, которые трагически погибли в результате катастрофы военного самолета Ан-26Ш.
В церемонии прощания с погибшими 25 сентября 18 курсантами и семью летчиками приняли участие президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой.
Во время церемонии над площадью Свободы пролетели три военных самолета. Память погибших почтили минутой молчания.
После прощания тела 25 офицеров и курсантов доставят в родные города и села для захоронения.
Напомним, в авиакатастрофе около Чугуева погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров. Одному курсанту - Вячеславу Золочевскому удалось выжить. Еще один курсант - Виталий Вильховый - 26 сентября умер в госпитале от ожогов после падения Ан-26. 30 сентября его похоронили на родине - в селе Волица Сокальского района на Львовщине.
ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.