США ввели санкции против 8 граждан Беларуси

Александра Лукашенко и главы белорусского ЦИК Лидии Ермошиной в этом списке нет.

Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции против восьми граждан Беларуси, ответственных за нарушения на президентских выборах и жесткие действия силовиков против протестующих. Лукашенко среди них нет.

Список фамилий обнародован на сайте Министерства финансов США .

В него попали, в частности:

глава МВД Беларуси Юрий Караев;

Беларуси Юрий Караев; командующий внутренними войсками МВД Юрий Назаренко;

Юрий Назаренко; заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков;

Хазалбек Атабеков; командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба;

секретарь ЦИК Беларуси Елена Дмухайло;

заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов.

Главы белорусского ЦИК Лидии Ермошиной в этом списке нет.

Внесение в "черный список" означает замораживание активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с фигурантами.

"Демократические устремления белорусского народа избирать собственных лидеров и мирно реализовывать свои права столкнулись с насилием и притеснениями со стороны белорусских чиновников. Соединенные Штаты и наши международные партнеры едины в наказании тех, кто годами подрывает белорусскую демократию", - приводятся в пресс-релизе Минфина США слова главы ведомства Стивена Мнучина.

Напомним, после объявления предварительных итогов президентских выборов 9 августа в Беларуси начались протесты, которые продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

В конце августа в МИД заявили, что Украина не будет разрывать дипломатических отношений с Беларусью, но ставит на паузу любые официальные и дипломатические контакты до урегулирования ситуации внутри страны. 6 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что отношения с Беларусью "уже не будут такими, как прежде".

23 сентября 2020 в Минске во Дворце независимости состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Украина, как и страны ЕС и США , не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

31 августа Литва, Латвия и Эстония объявили персонами нон грата 30 белорусов. Среди них - президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын Виктор. 25 сентября страны Балтии расширили список до 98 лиц.

Сегодня лидеры стран Европейского Союза согласовали введение санкций против почти 40 должностных лиц Беларуси.

К санкциям Европейского Союза против Беларуси планирует присоединиться и Украина.