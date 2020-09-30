Зеленский вывел Фокина из состава ТКГ по Донбассу

Указ обнародован на сайте президента.

Зеленский вывел Фокина из состава ТКГ по Донбассу
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Витольда Фокина и освободил его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.

Соответствующий указ №414/2020 от 30 сентября обнародован на сайте президента.

"В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 5 мая 2020 года №167 «О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе» (с изменениями, внесенными Указами от 30 июля 2020 года №302, от 18 августа 2020 года №327) вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе В.Фокина, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее в Офисе президента отреагировали на заявления Фокина на комитете Рады 29 сентября, подчеркнув, что "каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным" и "нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство".

На заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждения войны между Россией и Украиной. Он также пообещал поднять на заседании ТКГ вопрос получения пенсий гражданами Украины, проживающими на оккупированной территории Донбасса.

Народный депутат Украины от фракции "Голос" Соломия Бобровская подготовила депутатский запрос к Владимиру Зеленскому с требованием отозвать Витольда Фокина из украинской делегации в ТКГ.

Прекратить работу Фокина в ТКГ призвал глава МВД Арсен Аваков. В "Европейской Солидарности" заявили, что инициируют обращение в СБУ и ГБР с требованием открыть уголовное производство по госизмене в отношении Фокина.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Фокин должен уйти из ТКГ.

Украинская делегация в ТКГ также отреагировала на заявление Фокина о войне между Россией и Украиной. Глава делегации Леонид Кравчук, его первый заместитель Алексей Резников и заместитель Александр Мережко заявили, что Фокин имеет право на собственную позицию, но члены делегации в ТКГ должны придерживаться официальной позиции Украины даже тогда, когда не принимают участия в переговорах.

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